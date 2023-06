Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Nga hội đàm tại Matxcơva

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 8/6 cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Chang Ho-jin đã có chuyến thăm Matxcơva vào ngày 7/6, lần lượt gặp gỡ hai người đồng cấp Nga Vladimir Titov và Andrey Rudenko. Quan chức hai nước đã tiến hành đánh giá về nỗ lực nhằm quản lý quan hệ Hàn-Nga, trao đổi ý kiến về quan hệ song phương và tình hình bán đảo Hàn Quốc, khu vực Đông Bắc Á.Chính phủ Hàn Quốc vẫn đang duy trì lập trường là vừa tham gia phối hợp với cộng đồng quốc tế cấm vận Nga liên quan tới chiến tranh Ukraine, vừa nỗ lực để quản lý một cách ổn định quan hệ với Matxcơva.Thứ trưởng Ngoại giao hai nước cũng đã trao đổi về các vấn đề liên quan tới Liên hợp quốc, sau việc Seoul trúng cử nước thành viên không thường trực Hội đồng bảo an khóa 2024-2025. Điều này được phân tích là bởi Hàn Quốc nhận định rằng sẽ có nhiều vấn đề quốc tế cần thảo luận với Nga, nước thành viên thường trực của Hội đồng bảo an, trong thời gian Seoul giữ cương vị là nước thành viên không thường trực hai năm tới.Thứ trưởng Chang từng giữ chức Đại sứ Hàn Quốc tại Nga. Đầu tháng 4 vừa qua, ông về nước tham dự Hội nghị lãnh đạo các cơ quan ngoại giao đóng tại nước ngoài, ngay lập tức được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao trong đợt cải tổ bộ máy an ninh, ngoại giao của Chính phủ.Chuyến thăm Matxcơva lần này của ông Chang mang tính chất gửi lời chào tạm biệt tới các quan chức cấp cao nước sở tại sau một thời gian giao lưu trên cương vị là Đại sứ.