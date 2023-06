Tòa án chấp thuận đề nghị bảo lãnh tại ngoại của lãnh đạo quận Yongsan trong thảm họa giẫm đạp Itaewon

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Tây Seoul, nơi xét xử những người có liên quan đến thảm họa giẫm đạp ở khu phố Itaewon hồi cuối tháng 10 năm ngoái, ngày 7/6 đã chấp thuận đề nghị bảo lãnh tại ngoại của Chủ tịch quận Yongsan (Seoul) Park Hee-young.Bà Park đã xin Tòa án bảo lãnh tại ngoại vào tháng trước với lý do bị mất ngủ triền miên và hoảng loạn do cú sốc từ thảm họa Itaewon. Tòa án đã chấp nhận đề nghị bảo lãnh tại ngoại sau 5 ngày xem xét. Ngoài bà Park, một cựu quan chức quản lý an toàn, sự cố của quận Yongsan cũng được Tòa án đồng ý bảo lãnh tại ngoại.Gia quyến của những nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa giẫm đạp ở Itaewon đã phản đối kịch liệt quyết định của Tòa án, thậm chí một số người còn chờ trước cổng trại tạm giam, nằm ra đường chặn xe cảnh sát hoặc ném trứng vào Cảnh sát.Sau khi được tại ngoại, bà Park có thể quay lại thực hiện nghiệp vụ của mình từ ngày 7/6 căn cứ theo Luật tự trị địa phương, nhưng bà vẫn chưa quyết định chính thức về việc có quay lại làm việc hay không.Hai cán bộ Cảnh sát khác thuộc Sở Cảnh sát Seoul bị nghi ngờ xóa tài liệu thông tin về vụ việc cũng đã đề nghị Tòa án cho phép bảo lãnh tại ngoại, đang chờ quyết định.Trong khi đó, cựu Giám đốc Sở Cảnh sát quận Yongsan Lee Im-jae, người bị truy tố đầu tiên liên quan tới thảm kịch giẫm đạp ở Itaewon, sẽ hết hạn bắt giam vào tháng sau. Nhóm luật sư của phía gia quyến chỉ trích Tòa án đang chậm trễ xét xử, khi chỉ mở một phiên tòa trong một tháng. Hội đồng xét xử lấy lý do trì hoãn là vì vẫn còn nghi phạm chưa bị khởi tố.Đã hơn 7 tháng sau thảm họa Itaewon, Viện Kiểm sát vẫn chưa kết thúc công tác điều tra. Đối với Giám đốc Sở Cảnh sát Kim Kwang-ho, người bị nhóm điều tra đề nghị truy tố, Viện Kiểm sát tối cao chỉ yêu cầu nhóm điều tra tiến hành điều tra bổ sung.