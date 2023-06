Giá trị đồng won tháng 2 giảm mạnh so với đơn vị tiền tệ của nước lớn

Photo : Getty Images Bank

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 8/6 đã trình báo cáo Chính sách tiền tệ và tín dụng, trong đó cho thấy tỷ giá quy đổi đồng won trong tháng 2 giảm 7,4%, mức giảm cao gấp đôi so với mức trung bình của các đồng tiền khác (3%), và cao nhất trong các đơn vị tiền tệ của 34 nước lớn.Mức bình quân dài hạn của sự biến động tỷ giá quy đổi đồng won kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu là 0,5%, thấp hơn cả mức bình quân và mức trung vị của 34 nước lớn (lần lượt là 0,62% và 0,58%).Xét theo từng quốc gia, tính biến động của giá trị đồng won thấp hơn đồng tiền của phần lớn các nước phát triển và các nước mới phát triển tại Nam Mỹ, song lại cao hơn các nước Đông Á như Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan.Tuy nhiên, theo giải thích của BOK, tính biến động của tỷ giá hối đoái sang đồng won vượt xa mức bình quân của các đồng tiền khác là do giá trị đồng USD liên tục tăng giảm một cách bất ổn từ sau tháng 8 năm ngoái đến đầu năm nay.Thêm vào đó, cú sốc cán cân thương mại cũng là một trong những nguyên nhân cho hiện tượng này, trong đó khoảng 40% mức tăng tỷ giá hối đoái đồng won ngoài dự đoán vào tháng 2 năm nay là do ảnh hưởng từ cú sốc cán cân thượng mại này.Ngoài ra, việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) có kế hoạch tăng cường thắt chặt tiền tệ vào thời điểm đó cũng được phân tích là yếu tố khiến tỷ giá quy đổi đồng won giảm thêm.Đầu năm nay, các nước có cán cân thương mại chuyển biến theo chiều hướng xấu như Thái Lan, Nam Phi, Argentina, Nga cũng từng gặp tình huống như Hàn Quốc, khi giá trị tiền tệ của các nước này giảm tương đối mạnh do đồng USD biến động liên tục theo chiều hướng tăng vào tháng 2.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc nhận định cần phải theo dõi xu thế kinh tế vĩ mô trong nước và các yếu tố từ nước ngoài để giảm tính bất ổn trong tỷ giá hối đoái.