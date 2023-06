Hàn Quốc có kế hoạch tích cực đóng góp với vai trò nước không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Ngoại giao Park Jin ngày 8/6 đã có cuộc phỏng vấn với báo giới nhân dịp Hàn Quốc được bổ nhiệm làm nước thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Tại đây, ông Park đã bày tỏ lấy làm tiếc khi Hội đồng bảo an đã không đưa ra được nhất trí nào về tuyên bố chỉ trích hay nghị quyết trừng phạt bổ sung đối với các hành động khiêu khích bằng tên lửa liên tục của Bắc Triều Tiên, bao gồm vụ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) sử dụng nguyên liệu rắn và vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự.Ngoại trưởng Hàn Quốc đã thể hiện quyết tâm sẽ nỗ lực để ngăn chặn các mối đe dọa từ miền Bắc và phi hạt nhân hóa nước này trong vòng hai năm hoạt động với tư cách là nước thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an, bắt đầu từ năm 2024.Cùng với đó, Seoul có kế hoạch tiếp tục thuyết phục hai nước thành viên thường trực đang có ý kiến trái chiều về vấn đề Bắc Triều Tiên là Trung Quốc và Nga; đồng thời cũng thúc đẩy hai nước này tham gia đóng góp và xây dựng, thông qua các cuộc thảo luận và trao đổi ý kiến trong và ngoài Hội đồng bảo an. Trước đó, Ngoại trưởng Park cũng từng kêu gọi sự hợp tác từ Đại sứ Trung Quốc Trương Quân và Đại sứ Nga Vasily Nebenzya trong cuộc gặp với đại sứ các nước thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhân chuyến thăm Mỹ vào tháng 2.Ngoài vấn đề mối đe dọa từ miền Bắc, lãnh đạo ngoại giao Hàn Quốc còn cho biết cũng sẽ đặt mối quan tâm vào nhân quyền.Được biết, vấn đề nhân quyền Bắc Triều Tiên là một trong những nghị sự chính của Hội đồng bảo an, song đã không có cuộc họp chính thức nào trong vòng 5 năm gần đây. Theo Ngoại trưởng Park, ngày càng có nhiều quốc gia cùng tham gia vào việc kêu gọi Hội đồng Bảo an duy trì vấn đề nhân quyền miền Bắc như một nghị sự chính. Do đó, Seoul sẽ cùng với các nước thành viên hợp tác chặt chẽ hơn để mở lại các cuộc họp chính thức về nhân quyền.Ông Park Jin đã nhấn mạnh rằng Hàn Quốc có thể thấu hiểu khó khăn của các nước đang phát triển do đã từng có kinh nghiệm trải qua chiến tranh và bị chiếm đóng. Seoul sẽ tiến hành trao đổi một cách chân thành với tất cả các nước, đóng vai trò cầu nối giữa các nước phát triển và đang phát triển, và có kế hoạch tiếp tục hỗ trợ cho cuộc cải cách về biến đổi khí hậu, chuyển đổi sang kỹ thuật số và khoa học kỹ thuật của các nước đang phát triển, nhằm rút ngắn khoảng cách về các lĩnh vực này.