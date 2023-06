Nhà sáng lập tiền điện tử Luna tiết lộ từng tài trợ quỹ chính trị cho ứng cử viên Thủ tướng Montenegro

Photo : YONHAP News

Truyền thông Montenegro ngày 8/6 (giờ địa phương) đưa tin Thủ tướng nước này, ông Dritan Abazovic, một ngày trước đã mở buổi họp báo, cho biết đã nhận được thư từ Nhà sáng lập công ty Terraform Labs, ông Kwon Do-hyung (tên tiếng Anh: Do Kwon), nhân vật chủ chốt trong vụ đồng tiền điện tử Luna và TerraUSD (UST) rớt giá thê thảm năm ngoái.Trong lá thư, ông Kwon cho biết đã có mối nhân duyên với Chủ tịch Milojko Spajic của đảng Châu Âu hiện tại (Europe Now Movement) từ năm 2018, và tài trợ quỹ chính trị cho ông này, hối thúc Văn phòng thanh tra đặc biệt tiến hành điều tra vụ việc.Thủ tướng Dritan Abazovic cho biết nếu đúng ông Milojko Spajic từng tiếp xúc với ông Kwon, một tội phạm đang bị cả Mỹ và Hàn Quốc đề nghị dẫn độ thì điều này cũng không hề tốt cho hình ảnh của Montenegro. Quốc gia này không thể trở thành "nhà kính" chứa chấp tội phạm lừa đảo toàn cầu.Ông Kwon cũng đã gửi bức thư cùng nội dung cho Bộ trưởng Tư pháp và Văn phòng thanh tra đặc biệt của nước này."Europe Now Movement" là một đảng mới được lập ra vào tháng 6/2022, nhưng đã tạo ra được một làn gió mới khi giành thắng lợi tại cuộc bầu cử địa phương tháng 10 cùng năm. Trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 4 năm nay, cựu Bộ trưởng Kinh tế Jakov Milatovic của đảng này đã đắc cử Tổng thống. Đảng này hiện đang đứng đầu về tỷ lệ ủng hộ trước thềm Tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 11/6 tới.Chủ tịch đảng Milojko Spajic đang được nhắc tới là ứng cử viên Thủ tướng tiềm năng. Việc ông Kwon tiết lộ từng tài trợ quỹ chính trị cho ông này đang làm dấy lên tranh cãi lớn trong chính giới nước này. Theo luật pháp nước sở tại, người nước ngàoi không được phép quyên góp tiền cho một chính đảng, cũng như không được tài trợ tiền cho bất cứ chiến dịch bầu cử nào. Các đảng đều phải báo cáo mọi khoản tiền tài trợ nhận được lên Cục Phòng chống tham nhũng.Ông Milojko Spajic bác bỏ thông tin nhận tiền tài trợ quỹ chính trị từ ông Kwon, chỉ cho biêt bản thân ông và công ty mà ông từng làm việc từng đầu tư vào công ty Terraform Labs hồi đầu năm 2018. Việc ông Kwon bị bắt tại Montenegro hồi tháng 3 năm nay cũng do ông này tiết lộ thông tin cho cơ quan chức năng.Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ nước này lại bác bỏ rằng không hề nhận thông tin từ ông Spajic, ngược lại cho biết đã nắm được thông tin rằng ông Spajic từng gặp ông Kwon tại Serbia, khi đó ông Kwon đang bị Tổ chức Hình sự quốc tế (Interpol) truy nã. Ngoài ra, còn có chứng cứ về việc tài trợ quỹ chính trị trong máy tính xách tay của ông Kwon bị tịch thu.Trước đó, truyền thông Đức từng đưa tin nêu nghi vấn rằng căn hộ chung cư cao cấp mà ông này mua khi lẩn trốn ở Serbia vốn là thuộc sở hữu của Chủ tịch Spajic. Ngay sau vụ đồng tiền điện tử Luna và TerraUSD (UST) rớt giá thê thảm, gây thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư toàn thế giới, ông Kwon đã rời Hàn Quốc vào tháng 4 năm ngoái, bặt vô âm tín một thời gian, sau đó chạy tới Serbia rồi nhập cảnh trái phép vào Montenegro.