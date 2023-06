Viện bảo tàng mỹ thuật Metropolitan, New York tổ chức triển lãm đặc biệt về nghệ thuật đương đại, hiện đại Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Viện bảo tàng mỹ thuật Metropolitan (MET) ở New York, Mỹ sẽ tổ chức một triển lãm các tác phẩm nghệ thuật đương đại và hiện đại của Hàn Quốc với chủ đề "Dòng dõi: Nghệ thuật Hàn Quốc tại MET" (Lineages: Korean Art at The Met) từ ngày 7/11 năm nay tới tháng 10 năm sau.Triển lãm này được tổ chức dưới sự tài trợ của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc nhân kỷ niệm 25 mở cửa phòng trưng bày về Hàn Quốc tại MET (1998), trong đó pha trộn giữa các tác phẩm từng được trưng bày tại phòng trưng bày Hàn Quốc trước đó, và nhiều tác phẩm nghệ thuật đương đại và hiện đại của Hàn Quốc được MET mượn từ các bảo tàng của Hàn Quốc.Triển lãm được chia làm 4 chủ đề, đó là "Đường nét, con người, địa điểm và vật thể", trong đó trưng bày các món đồ gốm từ thế kỷ XII, XIII cho tới bức tượng điêu khắc sinh vật cơ khí hóa (Cyborg) hơi hướng tương lai, dự kiến sẽ giới thiệu sâu với công chúng về nghệ thuật Hàn Quốc. Đặc biệt, triển lãm lần này sẽ trưng bày 30 tác phẩm trong bộ sưu tập của cố Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee.Mở cửa vào năm 1870, MET là một trong 4 bảo tàng mỹ thuật lớn của Mỹ, trưng bày nhiều tác phẩm đa dạng từ các di vật thời cổ đại cho tới các tác phẩm mỹ thuật đương đại và hiện đại.