Cán cân vãng lai tháng 4 quay trở lại đà thâm hụt sau một tháng

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 9/6 công bố cán cân vãng lai tháng 4 thâm hụt 790 triệu USD. Cán cân vãng lai từng thâm hụt hai tháng liên tiếp vào tháng 1, 2 năm nay, sau đó quay trở lại thặng dư vào tháng 3, nhưng không thể duy trì tiếp đà thặng dư này trong tháng 4. Trong vòng 4 tháng đầu năm nay, cán cân vãng lai thâm hụt tổng cộng 5,37 tỷ USD, giảm 20,38 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.Xét theo các hạng mục cụ thể, cán cân hàng hóa thặng dư 580 triệu USD, lần đầu thặng dư sau 7 tháng kể từ tháng 9 năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 49,11 tỷ USD, giảm 9,93 tỷ USD (16,8%) so với một năm trước. Kim ngạch xuất khẩu đã giảm 8 tháng liên tiếp kể từ tháng 9 năm ngoái. Xuất khẩu chíp bán dẫn giảm 40,5%, chế phẩm dầu mỏ giảm 27,4%, thép giảm 15,7%, hóa chất giảm 12,8%. Xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á giảm 29,1%, Trung Quốc giảm 26,5%, Nhật Bản giảm 21,1%, Mỹ giảm 4,4%.Kim ngạch nhập khẩu đạt 48,53 tỷ USD, giảm 7,38 tỷ USD (13,2%). Trong đó, nhập khẩu nguyên vật liệu giảm tới 20,5% so với cùng kỳ năm trước.Cán cân dịch vụ thâm hụt 1,21 tỷ USD. Trong đó, cán cân du lịch thâm hụt 500 triệu USD, mức thâm hụt đã cải thiện hơn do các biện pháp phòng dịch COVID-19 đã được nới lỏng. Cán cân vận tải thặng dư 30 triệu USD, thoát khỏi đà thâm hụt.Cán cân thu nhập sơ cấp chuyển từ thặng dư 3,65 tỷ USD trong tháng 3 sang thâm hụt 90 triệu USD trong tháng 4. Đó là bởi các công ty trong nước tăng trả cổ tức cho người nước ngoài, khiến cán cân thu nhập từ cổ tức giảm mạnh 3,7 tỷ USD trong một tháng.Tài sản ròng trong tài khoản tài chính (tài sản trừ nợ) giảm 4,82 tỷ USD trong tháng 4.Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của người Hàn tăng 980 triệu USD, nhưng đầu tư trực tiếp của người nước ngoài vào Hàn Quốc lại giảm 740 triệu USD.Đầu tư của người Hàn tại thị trường chứng khoán nước ngoài tăng 1,75 tỷ USD, trong khi đầu tư của nhà nước ngoài vào thị trường chứng khoán Hàn Quốc tăng 5,38 tỷ USD.