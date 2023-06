Nhân viên ngoại giao của Bắc Triều Tiên tại châu Âu bỏ trốn

Photo : YONHAP News

Quan chức thuộc Chính phủ và nhân viên về hộ chiếu Hàn Quốc ngày 8/6 cho biết một nhân viên ngoại giao của Bắc Triều Tiên tại châu Âu đã đào tẩu ra nước ngoài khoảng vài tuần trước. Hiện vẫn chưa xác nhận được quốc gia mà người này làm việc và số người cùng bỏ trốn.Có phỏng đoán rằng các vụ bỏ trốn của nhân viên ngoại giao và người miền Bắc làm việc tại nước ngoài có thể sẽ còn tiếp diễn, do khả năng cao nước này sắp sửa mở cửa biên giới trở lại sau khi dịch COVID-19 dần đi vào ổn định.Nếu Bình Nhưỡng ngừng phong tỏa biên giới thì các nhân viên làm việc tại nước ngoài có thể phải về nước và bị chuyển đổi vị trí công tác, đó là điều khiến họ không muốn quay trở lại Bắc Triều Tiên và có ý định bỏ trốn.Vào đầu tháng 6, Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ đã đưa tin vợ và con trai của nhân viên Tổng lãnh sự quán Bắc Triều Tiên tại thành phố Vladivostok (miền Đông nước Nga) đã trốn khỏi nước này sau khi bị giam cầm tại Lãnh sự quán miền Bắc trong nhiều tháng trời.RFA đã dẫn lời nhiều nguồn thông tin tại đây, cho biết nhân viên Tổng lãnh sự quán này có họ Park, từng là người quản lý nhà hàng Bắc Triều Tiên và kiếm ngoại tệ cho Chính phủ nước này. Ông Park đã trở về Bình Nhưỡng vào năm 2019 để nhận thanh tra, sau đó đã không thể quay lại Nga vì miền Bắc đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch COVID-19.Do đó, vợ ông Park là bà Kim đã thay mặt chồng quản lý nhà hàng. Vào tháng 10 năm ngoái, Phó quản lý tại nhà hàng này đã bị bắt khi cố vượt biên sang nước ngoài. Khả năng cao người này sẽ bị đưa về Bắc Triều Tiên xét xử sau khi biên giới Nga-Triều mở cửa trở lại, và bà Kim với tư cách là người thay mặt quản lý cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Đây được phân tích là lý do khiến bà và con trai bỏ trốn.Theo RFA, Lãnh sự quán Vladivostok đã đóng cửa nhà hàng này vào cuối năm ngoái do lo ngại các vụ vượt biên, và giam cầm bà Kim cùng với con trai trong Lãnh sự quán, chỉ cho phép ra ngoài một ngày trong tuần. Có ý kiến cho rằng hai người này muốn trốn sang nước ngoài và cũng có khả năng là sang Hàn Quốc.Mặt khác, việc Nga nhanh chóng rải truyền đơn và loan tin về vụ mất tích của hai mẹ con được phân tích là bằng chứng cho thấy nước này đang tích cực hợp tác với Bắc Triều Tiên để ngăn chặn các vụ đào tẩu tương tự.