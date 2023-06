Hội nghị lãnh đạo Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn-Nhật được nối lại sau 6 năm

Photo : YONHAP News

Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) ngày 9/6 đã công bố "Tuyên bố Busan", tổng kết kết quả của Hội nghị lãnh đạo Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn-Nhật lần thứ 12, tổ chức tại thành phố Busan.Tuyên bố có nội dung KORCHARM sẽ tích cực tham gia Triển lãm thế giới World Expo Osaka-Kansai 2025, hợp tác để Nhật Bản tổ chức thành công sự kiện này. Trong khi đó, Phòng Thương mại và công nghiệp Nhật Bản sẽ tích cực hợp tác để Hàn Quốc giành quyền đăng cai World Expo Busan 2030.Cơ quan hai nước sẽ tích cực xúc tiến hợp tác kinh tế, giao lưu nhân bầu không khí cải thiện quan hệ song phương thời gian gần đây. Các lĩnh vực hợp tác được nêu ra là giải quyết vấn đề giảm dân số do tỷ lệ sinh thấp và xã hội già hóa, tái cấu trúc chuỗi cung ứng trên nền tảng an ninh kinh tế, trung hòa carbon, xây dựng hệ thống quản trị trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, số hóa và hỗ trợ khởi nghiệp. Hai bên sẽ liên kết với các tổ chức kinh tế khác để tiếp tục xem xét phương án hợp tác cụ thể.Hội nghị lãnh đạo Phòng Thương mại và công nghiệp Hàn-Nhật được tổ chức hàng năm từ năm 2000 đến năm 2017, luân phiên giữa hai nước, nhưng đã bị dừng lại từ năm 2018 do mâu thuẫn thương mại Hàn-Nhật và dịch COVID-19. KORCHAM bày tỏ hoan nghênh về việc hai nước nối lại hội nghị này sau 6 năm. Hội nghị tiếp theo sẽ được tổ chức tại Osaka, Nhật Bản vào năm sau.