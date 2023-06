Photo : YONHAP News

Trong ngày 9/6, 4 cơ quan nghiên cứu chính sách Hàn Quốc gồm Viện nghiên cứu chiến lược an ninh quốc gia, Viện nghiên cứu ngoại giao quốc gia, Viện nghiên cứu thống nhất và Viện nghiên cứu quốc phòng Hàn Quốc đã đồng tổ chức hội thảo học thuật với chủ đề "Đánh giá và bài toán đề ra ở lĩnh vực ngoại giao, an ninh, thống nhất nhân một năm ra mắt Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol".Phát biểu tại hội thảo, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Cho Tae-yong nhấn mạnh mối quan hệ giữa các quốc gia phải được dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau. Chính phủ sẽ xây dựng một mối quan hệ Hàn-Trung lành mạnh thông qua ngoại giao đường đường chính chính, tương xứng với vị thế sức mạnh quốc gia cũng như sự kỳ vọng của người dân.Chính phủ đương nhiệm đang đặt mục tiêu trở thành một quốc gia trọng yếu trên toàn cầu, hợp tác với cộng đồng quốc tế trên nền tảng nguyên tắc và chủ nghĩa đa phương, đặt trọng tâm vào lợi ích quốc gia. Điều này cũng hoàn toàn đúng với quan hệ với Trung Quốc.Phát biểu trên của ông Cho về "tôn trọng lẫn nhau" hay "ngoại giao đường đường chính chính" được phân tích là phản ứng về phát ngôn công kích của Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Hình Hải Minh cách đây một ngày, nói rằng chính sách ngoại giao của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol "coi trọng Mỹ".Ngày 8/6, Đại sứ Hình Hải Minh đã có cuộc gặp với Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung, phát biểu rằng Bắc Kinh không có trách nhiệm về việc quan hệ Hàn-Trung rơi vào khó khăn. Sau này, Seoul nhất định sẽ hối hận vì phán đoán sai lầm khi đánh cược Mỹ thắng, Trung Quốc thất bại.Mặt khác, trong bài phát biểu của mình, ông Cho cũng nhấn mạnh rằng chiến lược an ninh quốc gia của Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol có sự khác biệt với Chính phủ tiền nhiệm, đó là nhận thức một cách chính xác về các mối uy hiếp.Ông Cho đưa ra phương hướng an ninh, ngoại giao của Hàn Quốc là "tự do, đoàn kết". Chính phủ sẽ hợp tác với các quốc gia khác để có thể chia sẻ giá trị, theo đuổi lợi ích chung, nhằm bảo vệ các giá trị phổ quát là nhân quyền, tự do, pháp trị; gìn giữ trật tự quốc tế trên nền tảng nguyên tắc và quy chuẩn.Về quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, Chánh Văn phòng Cho nhấn mạnh về 5 trụ cột cho quan hệ đồng minh giá trị giữa hai nước đó là an ninh, công nghiệp, khoa học công nghệ, văn hóa và thông tin. Hai nước sẽ phát triển hơn nữa quan hệ chiến lược toàn diện toàn cầu, đóng vai trò là một trục trọng tâm trong hòa bình và thịnh vượng của khu vực như suốt 70 năm qua.Bên cạnh đó, ông Cho cũng nhấn mạnh Chính phủ đã tích cực cải thiện quan hệ với Nhật Bản do nhận thấy điều này là cần thiết trong bối cảnh môi trường an ninh, kinh tế nghiêm trọng hiện nay. Tokyo cũng đang hưởng ứng nỗ lực của Seoul, quá trình cải thiện quan hệ song phương đang diễn ra một cách nhanh chóng.