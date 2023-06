Quan hệ Hàn-Trung lại một lần nữa bị lung lay

Photo : YONHAP News

Sau phát ngôn gây tranh cãi của Đại sứ Trung Quốc tại Seoul Hình Hải Minh, quan hệ Hàn-Trung lại một lần nữa rơi vào trạng thái lung lay.Đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân chỉ trích Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung, người đã có cuộc gặp với Đại sứ Trung Quốc. Nội bộ đảng cầm quyền cho rằng nếu Đại sứ Trung Quốc không xin lỗi một cách nghiêm túc thì phải chỉ định ông Hình Hải Minh là "nhà ngoại giao không được hoan nghênh" và trục xuất khỏi Hàn Quốc.Về phần mình, Chính phủ Hàn Quốc vẫn đang kiềm chế có biện pháp đối ứng tiếp theo, cũng như chưa đưa ra lập trường chính thức. Trước đó, vào ngày 9/6, Thứ trưởng Ngoại giao Chang Ho-jin đã triệu Đại sứ Hình Hải Minh tới trụ sở Bộ Ngoại giao, cảnh cáo và bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc về phát ngôn của ông này một ngày trước.Chính phủ Trung Quốc được đánh giá là cũng đang giữ thái độ chừng mực, được cho là có sự thay đổi cơ bản so với lập trường mà nước này hay đưa ra trước đó là "Bắc Kinh không hề sai".Chính phủ Hàn Quốc chủ trương tiếp tục xúc tiến nối lại giao lưu cấp cao Hàn-Trung sau một thời gian gián đoạn và tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật như dự kiến. Nhưng để làm được như vậy sẽ cần sự thay đổi lập trường của phía Bắc Kinh. Chính phủ đương nhiệm của Tổng thống Yoon Suk-yeol vẫn đang giữ đường lối cơ bản là vừa tăng cường phối hợp Hàn-Mỹ-Nhật, vừa thể hiện rõ lập trường với Trung Quốc. Do đó, mâu thuẫn tương tự sẽ vẫn có thể phát sinh trong thời gian tới.Giáo sư Kang Jun-young thuộc Đại học Ngoại ngữ Hankuk chỉ ra rằng Trung Quốc cũng đã có biện pháp đối phó tương tự bằng việc triệu Đại sứ Hàn Quốc tại Bắc Kinh. Nếu tiếp tục đẩy cao mâu thuẫn lần này sẽ chỉ làm ảnh hưởng tới tình cảm của người dân hai nước. Đặc biệt, nếu sự ác cảm với Trung Quốc trong dư luận Hàn Quốc dâng cao thì sẽ càng khiến cho không gian ngoại giao với Bắc Kinh bị co hẹp hơn, và hai nước nên tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại.Trong bối cảnh trên, Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Nicholas Burns bất ngờ công khai hình ảnh Đại sứ Hàn-Mỹ-Nhật tại Trung Quốc họp tại Bắc Kinh, một điều hiếm thấy, được phân tích là nhằm kiềm chế phản ứng của Trung Quốc về mâu thuẫn lần này.Ngày 8/6, Đại sứ Hình Hải Minh đã có cuộc gặp với Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung, phát biểu rằng Bắc Kinh không có trách nhiệm về việc quan hệ Hàn-Trung rơi vào khó khăn. Sau này, Seoul nhất định sẽ hối hận vì phán đoán sai lầm khi đánh cược Mỹ thắng, Trung Quốc thất bại.