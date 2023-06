KDI nhận định kinh tế Hàn Quốc đã chạm đáy, có khả năng hồi phục thời gian tới

Photo : YONHAP News

Trong báo cáo "Xu hướng kinh tế tháng 6" công bố ngày 11/6, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) nhận định ngày càng thêm nhiều chỉ số kinh tế, chủ yếu là lĩnh vực chế tạo, thể hiện rằng nền kinh tế đã chạm đáy. Điều này có nghĩa là nền kinh tế sẽ có khả năng hồi phục trong thời gian tới.Về nền kinh tế hiện tại, KDI cho biết sản xuất chế tạo vẫn tiếp tục đình trệ. Tỷ lệ vận hành bình quân ngành chế tạo vẫn ở mức thấp 71,2%, gần tương tự tháng trước là 72%, trong khi tỷ lệ tồn kho tiếp tục tăng.Trong tháng 5, kim ngạch xuất khẩu giảm 15,2%, vẫn trên đà giảm. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn giảm 36,2%, mức giảm cải thiện hơn so với tháng trước (41%), khiến mức giảm tổng kim ngạch xuất khẩu cũng được cải thiện theo. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc giảm 20,8%, mức giảm dần được cải thiện kể từ sau mức 33,1% tháng 3. KDI nhận định ngành chíp bán dẫn vẫn đang tiếp tục bị co hẹp nhưng sự đình trệ xuất khẩu đang được giảm nhẹ.Ngành dịch vụ được KDI đánh giá là "có chiều hướng khả quan", chủ yếu ở các lĩnh vực tiếp xúc trực tiếp. Chỉ số tâm lý tiêu dùng tháng 5 đạt 98 điểm, gần chạm mức tiêu chuẩn 100 điểm, cao nhất kể từ sau tháng 5 năm ngoái (102,9 điểm). Đánh giá lần này của KDI tích cực hơn đánh giá hồi tháng 5 là "có khả năng hồi phục".Viện nghiên cứu phát triển phân tích ngành xây dựng mặc dù duy trì được mức tăng tương đối cao là 12,2% nhưng xu hướng tăng sẽ khó kéo dài do thị trường nhà ở đang chững lại.Đầu tư thiết bị tháng 4 ghi nhận mức tăng 4,4%, cao hơn mức tăng 1,8% tháng trước, chủ yếu nhờ đầu tư thiết bị chíp bán dẫn và vận tải.Lao động có việc làm trong tháng 4 tăng thêm 354.000 người, chủ yếu là ở lĩnh vực dịch vụ, thấp hơn mức tăng 469.000 người tháng trước.Về giá tiêu dùng tháng 5 tăng 3,3%, KDI nhận định giá tiêu dùng đang có chiều hướng dần ổn định do áp lực tăng giá trên khía cạnh nguồn cung đã giảm nhẹ, như giá dầu quốc tế giảm. Tuy nhiên, vật giá cơ bản (không bao gồm các mặt hàng thực phẩm, năng lượng) tăng 3,9%, vẫn duy trì mức tăng cao.KDI đánh giá toàn bộ thị trường tài chính, trong đó bao gồm cả thị trường vốn ngắn hạn, đang duy trì được xu hướng ổn định, nhưng thị trường bất động sản dự kiến sẽ tiếp tục đình trệ do số lượng dự án nhà ở khởi công và nguồn cung căn hộ chung cư giảm mạnh.