Xe buýt chở Hàn kiều tại Việt Nam trượt xuống sườn đồi khiến 20 người bị thương

Photo : KBS News

Một chiếc xe buýt du lịch chở 29 người tại Việt Nam hôm 11/6 đã trượt xuống sườn đồi tại khu vực cách thủ đô Hà Nội 100 km về phía Tây. Vụ tai nạn đã khiến nhiều người bị thương, trong đó có 20 người Hàn, và khoảng 5 người bị thương nặng. Công an Việt Nam đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.Nhóm người Hàn gặp tai nạn này thuộc Hội leo núi Hàn kiều tại Việt Nam và đang trên đường đến Vườn quốc gia Xuân Sơn để leo núi cuối tuần. Một người quản lý của hội cho biết thật may mắn khi chiếc xe này đã bị trượt xuống chứ không phải đâm thẳng hay quay lật xuống sườn dốc, phần đường gặp tai nạn cũng không dốc lắm so với những khu vực khác. Những người ngồi ở phía trước bị thương khá nặng, trong đó có một người bị gãy xương sườn và xương vai.Được biết, trước khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế đã thông báo rằng thắng xe đột nhiên bị hỏng.5 người bị thương nặng trong đó có 4 người Hàn đã được đưa đến bệnh viện địa phương gần đó rồi chuyển đến bệnh viện lớn tại Hà Nội để điều trị.Về phần mình, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết đã cử ba nhân viên đến khu vực để hỗ trợ người bị thương và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.