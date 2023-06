Nga chính thức nối lại cung cấp dầu tinh chế cho Bắc Triều Tiên từ tháng 12/2022

Photo : YONHAP News

Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 13/6 đã công bố tài liệu cho thấy Nga đã chính thức nối lại việc cung cấp dầu tinh chế cho miền Bắc từ tháng 12/2022, tính đến tháng 4/2023 là tổng cộng 67.300 thùng (1 thùng tương đương khoảng 159 lít) trong vòng 5 tháng.Xét theo từng tháng, lượng dầu được cung cấp trong tháng 12 năm ngoái là 3.225 thùng, tháng 1 năm nay là 44.655 thùng, tháng 2 là 10.666 thùng, tháng 3 là 5.140 thùng, tháng 4 là 3.612 thùng.Matxcơva đã cung cấp dầu trở lại cho Bình Nhưỡng sau hơn 2 năm 4 tháng, kể từ lần cuối vào tháng 8/2020 (khoảng 225 thùng).Dựa theo Nghị quyết cấm vận Bắc Triều Tiên số 2397 do Hội đồng bảo an Liên hợp quốc thông qua vào năm 2017, hạn mức dầu tinh chế được nhập khẩu vào miền Bắc là 500.000 thùng mỗi năm, nước cung cấp dầu phải nộp báo cáo về lượng dầu được gửi đi trong tháng trước trễ nhất là đến ngày 30 mỗi tháng.Việc nhập khẩu năng lượng vào Bắc Triều Tiên đã tạm dừng kể từ khi nước này đóng cửa biên giới để ngăn chặn dịch COVID-19, song khả năng cao vẫn trung chuyển dầu trái phép trong thời gian qua.Theo đó, Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đã đưa tin rằng Chính phủ Mỹ dự đoán lượng dầu được chuyển vào miền Bắc trên thực tế còn nhiều hơn báo cáo chính thức.Đài châu Á tự do (RFA) cũng đăng bài phân tích của một số chuyên gia rằng Matxcơva có thể đã nối lại việc xuất khẩu dầu tinh chế để đổi lấy việc Bình Nhưỡng cung cấp vũ khí cho Nga đang trong chiến tranh với Ukraine.Ngoài ra, Bắc Triều Tiên đang bị nghi ngờ là đã xuất khẩu vũ khí cho Tập đoàn Wagner, một tổ chức lính đánh thuê tư nhân của Nga, song hai nước này đã kiên quyết phủ nhận cáo buộc này.Được biết, bên cạnh dầu, Matxcơva cũng xuất khẩu nhiều ngũ cốc cho Bình Nhưỡng, cụ thể là 1.276 tấn bột mì từ Kuzbass tại khu vực Siberia vào tháng 5 và 1.280 tấn vào tháng 4; 2.800 tấn ngô từ tỉnh Amur vào tháng 3.