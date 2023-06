Thành kiến về giới tính tại Hàn Quốc ở mức nghiêm trọng nhất trong 37 nước do Liên hợp quốc khảo sát

Photo : YONHAP News

Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) ngày 12/6 (giờ địa phương) đã công bố báo cáo Chỉ số chuẩn mực xã hội về giới (GSNI), cho thấy mức độ thành kiến về bình đẳng giới tại Hàn Quốc trầm trọng nhất trong 37 nước khảo sát.UNDP đã đánh giá mức độ nhận thức của người dân các nước sau khi so sánh kết quả khảo sát trong hai giai đoạn là từ năm 2010-2014 và từ năm 2017-2022.Theo kết quả, nhận thức về bình đẳng giới ở cả nam và nữ tại Hàn Quốc đều giảm với tốc độ nhanh. Các nước cũng giảm nhưng mức độ nhẹ hơn gồm Chile, Iraq, Nga, Malaysia, Kyrgyzstan, Philippines, Columbia, Mexico. Trong khi đó, nhận thức về bình đẳng giới ở Đức, New Zealand, Singapore, Nhật Bản lại được cải thiện rõ rệt.Tỷ lệ nam giới người Hàn có thành kiến về giới tính là 93,08%, nữ giới là 86,83%. Tỷ lệ người không hề có thành kiến về giới tính là 10,12%, thua xa các nước đứng đầu như Thụy Điển (68,24%) và New Zealand (65,56%).Xét theo danh mục, người có thành kiến về chính trị là 72,85%, kinh tế là 55,28%, giáo dục là 33,73%, điều kiện cơ thể là 56,20%.Theo đó, có đánh giá rằng việc cải thiện nhận thức về bình đẳng giới nói chung vẫn còn chưa phổ biến. Cụ thể, khoảng phân nửa người dân trên thế giới tin rằng nam giới có thể trở thành nhà lãnh đạo chính trị tốt hơn nữ giới. Hơn 40% người được hỏi cho rằng vị trí lãnh đạo doanh nghiệp cũng nên được giao cho nam giới hơn là nữ giới. Không những thế, có tận 25% người trả lời rằng "đàn ông đánh vợ là hợp lý".Chánh Văn phòng Báo cáo phát triển con người của UNDP Pedro Conceicao chỉ ra rằng những quy chuẩn xã hội xâm phạm quyền phụ nữ sẽ gây thiệt hại lớn đến xã hội, hạn chế việc mở rộng phát triển con người.Tuy nhiên, một kết quả tích cực là có 27 trong tổng 38 nước có tỷ lệ người dân không có thành kiến nào về giới tính gia tăng.Chương trình phát triển Liên hợp quốc nhấn mạnh rằng Chính phủ có vai trò quan trọng trong việc thay đổi chuẩn mực xã hội về giới tính. Cụ thể, bằng các cải cách về chế độ nghỉ việc chăm sóc con và thị trường lao động, Chính phủ có thể thay đổi quan niệm cố hữu về việc phụ nữ phải làm nội trợ hay chăm sóc con cái.