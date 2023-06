Ngư dân Hàn Quốc yêu cầu Chính phủ khởi kiện Nhật Bản lên Tòa án quốc tế về Luật biển

Photo : YONHAP News

Hơn 3.000 ngư dân trên toàn quốc đã tiến hành biểu tình trước trụ sở Quốc hội Hàn Quốc sau khi Nhật Bản vận hành thử nghiệm thiết bị xả nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý ra biển.Các ngư dân cho rằng việc Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ ra biển là vi phạm Luật biển quốc tế, yêu cầu Chính phủ phải khởi kiện Tokyo lên Tòa án quốc tế về Luật biển.Họ cũng chỉ ra rằng Chính phủ Nhật Bản chỉ khăng khăng xả nước thải ra biển, trong khi còn nhiều cách giải quyết khác như trữ dài hạn trên đất liền hoặc đóng cứng thành bê tông để bảo quản. Các ngư dân chỉ trích Chính phủ Hàn Quốc đang phát ngôn thay cho Nhật Bản, trong khi 100.000 ngư dân cả nước rơi vào nguy cơ "chết khô".Ngược lại, Bộ Hải dương và thủy sản tái khẳng định lập trường là mặt hàng thủy sản vẫn an toàn dù Nhật Bản xả nước thải từ nhà máy Fukushima ra biển. Bộ cho biết theo kết quả kiểm tra nồng độ phóng xạ với hơn 30.000 mẫu thủy sản kể từ sau khi xảy ra sự cố nhà máy điện nguyên tử Fukushima năm 2011, không hề có mẫu nào không đạt theo tiêu chuẩn quốc tế, vốn nghiêm ngặt gấp hơn 10 lần so với tiêu chuẩn trong nước.Ngoài ra, Bộ Hải dương sẽ nâng số lượng trang thiết bị kiểm tra phóng xạ ở 29 địa điểm kiểm tra trên toàn quốc, và nâng số điểm kiểm tra lên 53 nơi trong nửa đầu năm sau. Từ nay tới cuối tháng 6, Chính phủ sẽ tổ chức các buổi giới thiệu về sự an toàn của thủy sản tại 9 điểm trên toàn quốc, bắt đầu từ thành phố Busan, tích cực trao đổi với ngư dân.Tuy nhiên, Bộ Hải dương giữ lập trường thận trọng về việc bù đắp thu nhập trực tiếp cho ngư dân. Bộ cho rằng vẫn còn quá sớm để thảo luận về vấn đề này do thiệt hại vẫn chưa xảy ra. Trước tiên, Bộ sẽ tập trung tối đa vào việc đảm bảo lượng tiêu thụ thủy sản trong nước không bị sụt giảm.