Thủ đô Seoul đứng thứ 4 trong số các địa điểm du lịch thế giới có lượt tìm kiếm tăng cao

Photo : YONHAP News

Công ty lữ hành trực tuyến Booking.com ngày 13/6 công bố kết quả phân tích dữ liệu tìm kiếm từ ngày 3-16/4 vừa qua của người Hàn và khách du lịch trên toàn thế giới, trong đó thủ đô Seoul đứng thứ 4 trong số những địa điểm du lịch có lượt tìm kiếm tăng nhiều nhất.Số lượt tìm kiếm thủ đô Seoul tăng 169% so với cùng kỳ năm trước, mức tăng cao nhất trong số các địa điểm du lịch tại Hàn Quốc, đứng thứ 4 trên toàn thế giới. Ba địa điểm có mức tăng cao nhất là Tokyo, Kyoto và Osaka của Nhật Bản.Xét theo quốc tịch của khách du lịch tìm kiếm địa điểm du lịch tại Hàn Quốc, đứng đầu là du khách trong nước, sau đó tới Nhật Bản, Đài Loan, Mỹ, Pháp, Hong Kong, Đức, Singapore, Australia, Nga. Đặc biệt, lượng khách du lịch Đài Loan và Hong Kong tìm kiếm địa điểm du lịch tại Hàn Quốc tăng lần lượt 13.350% và 1.999% so với cùng kỳ năm trước.Địa điểm du lịch nước ngoài được khách du lịch người Hàn tìm kiếm nhiều nhất lần lượt là Tokyo, Paris, Osaka, Đà Nẵng, Singapore, Bangkok.Lượt tìm kiếm của người Hàn với 4 địa điểm du lịch của Nhật Bản là Tokyo, Osaka, Fukuoka, Sapporo tăng hơn 2.000%.Trong số 10 địa điểm du lịch được khách Nhật Bản tìm kiếm nhiều nhất, phần lớn là các thành phố của nước này, duy nhất trong top 10 chỉ có một địa điểm nước ngoài là thủ đô Seoul của Hàn Quốc, xếp thứ 7, số lượt tìm kiếm tăng 187% so với cùng kỳ năm trước.Ông Kim Hyun-min, Giám đốc chi nhánh tại Hàn Quốc của công ty Booking.com, phân tích các chỉ số trên thể hiện nhu cầu du lịch Hàn Quốc đang ngày càng tăng cao sau đại dịch COVID-19, do nơi đây được biết đến là một quốc gia an toàn, với các giá trị văn hóa được yêu mến rộng rãi.