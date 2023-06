Tỷ lệ tuyển dụng tháng 5 tại Hàn Quốc ghi nhận mức cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 14/6 đã công bố số lao động có việc làm trong tháng 5 là 28.835.000 người, tăng 351.000 người so với một năm trước. Mức tăng giảm nhẹ so với 354.000 người trong tháng 4.Tỷ lệ tuyển dụng là 63,5%, tăng 0,5% so với năm 2022. Tỷ lệ tuyển dụng của dân số trong độ tuổi lao động từ 15-64 tuổi theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) là 69,9%, tăng 0,7% so với năm ngoái, đạt mức cao nhất kể từ sau khi bắt đầu thống kê.Xét theo độ tuổi, lao động trên 60 tuổi tăng 379.000 người, lao động trong độ tuổi 30 tăng 70.000 người, độ tuổi 50 tăng 49.000 người.Trong khi đó, lao động trong độ tuổi 20 trở xuống giảm 99.000 so với tháng 4, đà giảm liên tục trong 7 tháng. Lao động độ tuổi 40 cũng giảm 48.000 người, giảm liên tục trong 11 tháng.Xét theo ngành nghề, lao động ngành chế tạo giảm 39.000 người, giảm liên tục 5 tháng liền, song mức giảm đã thu hẹp lại so với 97.000 người của tháng 4.Cục Thống kê quốc gia giải thích rằng hoạt động ngoài trời gia tăng khiến ngành công nghiệp về dụng cụ thể dục thể thao đã hồi phục, thêm vào đó là việc mua sắm trực tuyến tăng cũng ảnh hưởng tích cực đến ngành sản xuất các loại thùng, hộp giấy.Người lao động ngành xây dựng giảm 66.000 người so với cùng kỳ năm trước, do việc xây dựng bị tạm dừng vì các cuộc đình công vào đầu năm nay, tức việc nguồn cung xi măng quá ít trong khi nhu cầu cao đã khiến giá cả tăng vọt.Mặt khác, lao động ngành y tế và phúc lợi xã hội tăng 166.000 người, nhà hàng khách sạn tăng 128.000 người.Ngành dịch vụ khoa học kỹ thuật chuyên môn tăng 111.000 người (8,7%) so với năm ngoái, được phân tích là do lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) như ChatGPT đang nhận được nhiều sự quan tâm khiến nhu cầu về người lao động trong ngành này tăng.Xét theo giới tính, lao động nữ giới tăng 348.000 người, trong khi nam giới chỉ tăng 3.000 người, mức tăng thấp nhất kể từ sau tháng 2/2021 (-186.000 người).