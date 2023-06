Thủ đô Seoul nhuộm trong sắc tím nhân kỷ niệm 10 năm ra mắt BTS

Photo : KBS News

Ngày 13/6 là kỷ niệm tròn 10 năm nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) ra mắt công chúng. Để đánh dấu khoảnh khắc này, nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng ở thủ đô Seoul, từ tháp Namsan cho tới cụm đảo nổi nhân tạo Sevit, hay những cây cầu lớn bắc ngang qua sông Hàn, đều nhuộm trong sắc tím, màu sắc tượng trưng của nhóm.Phía tường ngoài của Trung tâm thiết kế Dongdaemun (DDP) nổi bật dòng chữ tiếng Anh màu tím "BTS Presents Everywhere" (BTS hiện diện ở khắp mọi nơi).Trong vòng từ ngày 31/5 đến 17/6, nhiều nơi ở thủ đô Seoul sẽ diễn ra các sự kiện trong khuôn khổ lễ hội BTS Festa đánh dấu kỷ niệm 10 năm nhóm ra mắt (13/6/2013).Không chỉ người hâm mộ trong nước, cộng đồng fan hâm mộ khắp nơi trên toàn thế giới cũng tìm đến Hàn Quốc để chúc mừng sinh nhật lần thứ 10 của nhóm. Mỗi người lại có những cách chúc mừng khác nhau, người thì tập trung ở công viên sông Hàn, hát vang những ca khúc của nhóm, người thì tới những địa điểm nổi tiếng để chụp ảnh lưu niệm.Một người hâm mộ đến từ Mỹ chia sẻ tới Hàn Quốc vừa để trải nghiệm văn hóa, vừa để thấy rằng có biết bao người hâm mộ yêu mến BTS. Một người hâm mộ khác đã lặn lội từ tận Mexico tới Hàn Quốc để chúc mừng sinh nhật nhóm nhạc thần tượng của mình.Trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, RM, thủ lĩnh của BTS, đã viết đôi dòng cảm nghĩ nhân kỷ niệm 10 năm ra mắt. Anh cho biết cả nhóm sẽ vẫn bước tiếp dù có thể sẽ cảm thấy xa lạ, bất an, hoặc đau khổ trong thời gian tới.Điểm nhấn của BTS Festa là vào ngày 17/6, ngày cuối cùng của lễ hội. Tại công viên sông Hàn sẽ diễn ra một triển lãm trang phục biểu diễn trên sân khấu của BTS, trong đó RM sẽ trực tiếp tham gia và giao lưu cùng người hâm mộ.Trong vòng 30 phút từ 8 giờ 30 phút tối cùng ngày sẽ diễn ra màn bắn pháo hoa trên nền nhạc là ca khúc đình đám của BTS cùng với lời dẫn của thành viên Jung-kook.Chính quyền thành phố Seoul sẽ nâng số chuyến tàu điện ngầm và xe buýt phù hợp với thời điểm kết thúc sự kiện, đồng thời bố trí nhân viên phụ trách an toàn nhằm ngăn ngừa sự cố hỗn loạn đám đông.