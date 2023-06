44 nước bao gồm Hàn Quốc và Ukraine phản đối việc Nga bố trí vũ khí hạt nhân tại Belarus

Photo : YONHAP News

Lãnh đạo của 44 nước bao gồm Ukraine ngày 13/6 (giờ địa phương) đã đưa ra tuyên bố chung liên quan đến vấn đề Nga bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus, trong cuộc họp của Hội nghị giải trừ quân bị của Liên hợp quốc về nghị sự "ngăn chặn chiến tranh hạt nhân" diễn tại Geneva, Thụy Sĩ.Tuyên bố chung có sự tham gia của các nước phương Tây như Mỹ, Anh, Liên minh châu Âu (EU), và Hàn Quốc, Nhật Bản. Trong khi đó, Hungary đã không có tên trong tuyên bố lần này do là nước thân Nga, mặc dù cũng là thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).44 nước trên đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc đối với tuyên bố của quan chức Chính phủ Matxcơva và Minsk về việc ký kết thỏa thuận bố trí vũ khí hạt nhân tại Belarus.Bên cạnh đó các bên cũng chỉ trích đây là hành vi nguy hiểm và vô trách nhiệm trong tình hình cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine do Nga khởi nguồn vẫn đang tiếp diễn, đặc biệt là khi Matxcơva đã tuyên bố đình chỉ Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START).Ngoài ra, tuyên bố chung còn có nội dung nhận định Belarus là đồng phạm với Nga ngay từ thời kỳ đầu của cuộc chiến tranh với Ukraine, yêu cầu nước này rút lại quyết định gây căng thẳng lên tình hình an ninh thế giới.Các nước này cũng nhắc đến tuyên bố chung mà lãnh đạo 5 nước Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp đưa ra hồi tháng 1 năm ngoái về việc không thực hiện chiến tranh hạt nhân và cạnh tranh vũ khí, cho rằng hành động của Matxcơva lần này đã đi ngược lại tuyên bố trên, đồng thời kêu gọi nước này tái xác nhận các nguyên tắc trong tuyên bố.