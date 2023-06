Khai mạc Hội chợ sách quốc tế Seoul 2023

Photo : KBS News

Hội chợ sách quốc tế Seoul (SIBF) lần thứ 65 đã chính thức khai mạc vào ngày 14/6 và sẽ kéo dài tới hết ngày 18/6 tại Trung tâm hội nghị và triển lãm COEX ở quận Gangnam, Seoul.Sự kiện năm nay thu hút 530 đơn vị đến từ 36 nước tham gia (trong đó có 360 doanh nghiệp trong nước, 170 doanh nghiệp nước ngoài), với hơn 170 chương trình, như triển lãm, tọa đàm sách, bài giảng, hội thảo; và hơn 190 tác giả trong nước cùng 25 tác giả và diễn giả nước ngoài tham dự.Chủ đề của hội chợ năm nay là "Phi con người" (Non-human), với ý nghĩa là thoát khỏi chủ nghĩa lấy con người làm trung tâm, để hướng tới các vấn đề mà nhân loại đang phải đối mặt như biến đổi khí hậu, sự nổi lên của trí tuệ nhân tạo (AI).Nhiều diễn giả đặc biệt sẽ góp mặt tại sự kiện năm nay. Đặc biệt, vào ngày 17/6 sẽ diễn ra buổi tọa đàm về sách của nhà văn Cheon Myeong-kwan, tác giả của cuốn tiểu thuyết "Cá voi" (Whale), người đã được ghi tên vào danh sách đề cử cuối cùng của Giải Booker quốc tế. Các buổi hội thảo trong khuôn khổ hội chợ được diễn ra với nhiều chủ đề khác nhau xoay quanh robot, con người, trí tuệ nhân tạo.Triển lãm "Phi con người" sẽ là cơ hội để độc giả có thể suy ngẫm một cách mới mẻ về chủ đề của Hội chợ năm nay. Trong triển lãm "Sách thiết kế đẹp nhất Hàn Quốc" (BBDK), độc giả sẽ được gặp gỡ 10 cuốn sách được lựa chọn là có thiết kế đẹp nhất trong năm nay. Cũng tại hội chợ, độc giả sẽ được tiếp cận sớm với nhiều cuốn sách mới phát hành.Các chương trình giao lưu với các nhà văn cũng rất phong phú, với sự tham dự của nhà văn người Mỹ gốc Việt Nguyễn Thanh Việt với cuốn tiểu thuyết đoạt giải Pulitzer "The Sympathizer", hay tiểu thuyết gia người Mỹ gốc Hàn Kim Joo-hye, tác giả của cuốn "Beasts of a Little Land".Đặc biệt, nhà văn nổi tiếng thế giới người Tây Ban Nha Yann Martel, người từng nhận giải thưởng Man Booker với tác phẩm "Cuộc đời của Pi" năm 2002 cũng tới thăm Hàn Quốc để dự Hội chợ sách quốc tế Seoul 2023.Khách mời danh dự của hội chợ năm nay là Sharjah, một trong 7 Tiểu vương quốc của Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE). Nhiều bài giảng phong phú giới thiệu về văn học hiện đại Ả-rập, tình hình thị trường xuất bản và báo chí Ả-rập đã được chuẩn bị sẵn sàng. Trong gian triển lãm của Sharjah sẽ giới thiệu đến độc giả nhiều ấn phẩm, các workshop nghệ thuật, biểu diễn ban nhạc truyền thống.Canada, nước được mời là "Quốc gia nổi bật" tại Hội chợ sách quốc tế Seoul năm nay, nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc, cũng chuẩn bị nhiều chương trình văn hóa đặc sắc, bao gồm cả triển lãm sách.Lịch trình cụ thể và các chương trình trong khuôn khổ Hội chợ sách quốc tế Seoul được đăng tải đầy đủ trên trang chủ của sự kiện (sibf.or.kr).