Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới tại sân bay Gimpo vào ngày 14/6 trước khi lên đường tới Nhật Bản, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Cho Tae-yong nhấn mạnh Chính phủ Tổng thống Yoon Suk-yeol giữ vững lập trường phát triển quan hệ Hàn-Trung một cách lành mạnh, dựa trên hai từ khóa trọng tâm là "tôn trọng lẫn nhau" và "vì lợi ích chung".Về phát ngôn gây tranh cãi gần đây của Đại sứ Trung Quốc tại Seoul Hình Hải Minh, ông Cho nhấn mạnh tuyệt đối không để xảy ra những việc vừa không mang lại lợi ích, vừa đi ngược lại sự phát triển lành mạnh quan hệ Hàn-Trung.Về khả năng diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật trong năm nay, Chánh Văn phòng Cho cho biết lần này, tới lượt Hàn Quốc giữ vai trò nước Chủ tịch hội nghị, do đó Seoul hiện đang truyền đạt với Bắc Kinh và Tokyo về ý định tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên, và thảo luận thông qua các kênh ngoại giao. Hàn Quốc hy vọng phát triển lành mạnh quan hệ Hàn-Trung, và sẽ phát triển một cách tốt đẹp cơ chế thảo luận giữa ba quốc gia. Ông hy vọng Nhật Bản và Trung Quốc sẽ hưởng ứng để có thể tổ chức hội nghị trong năm nay.Trong chuyến thăm Nhật Bản kéo dài hai ngày, ông Cho Tae-yong sẽ lần lượt hội đàm song phương với Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan và Tổng thư ký Ban An ninh quốc gia Nhật Bản Akiba Takeo.Chánh Văn phòng Cho nhấn mạnh sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ giữa ba nước mang ý nghĩa quan trọng hơn lúc nào hết, trong bối cảnh Bắc Triều Tiên được cho là sẽ tiếp tục khiêu khích phóng vệ tinh trinh sát quân sự, và tình hình quốc tế diễn biến phức tạp. Ông sẽ tích cực trao đổi với quan chức an ninh Mỹ và Nhật Bản để củng cố vững chắc hơn nữa lợi ích quốc gia trên khía cạnh an ninh, đối phó với Bắc Triều Tiên, an ninh kinh tế và công nghệ cao.Bên cạnh đó, ông Cho cũng cho biết sẽ thảo luận đầy đủ với Washington về việc khởi động sớm Nhóm tư vấn hạt nhân (NCG) Hàn-Mỹ.