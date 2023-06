Photo : YONHAP News

Phát biểu tại một hội thảo kỷ niệm việc Hàn Quốc được bầu làm nước thành viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc diễn ra vào ngày 15/6, Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin cho biết Seoul đã cảnh cáo cứng rắn với Đại sứ Trung Quốc Hình Hải Minh về phát ngôn gây tranh cãicủa ông này, mọi trách nhiệm thuộc về Đại sứ Trung Quốc. Hàn Quốc hy vọng tiếp tục phát triển quan hệ hữu nghị Hàn-Trung trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.Vào ngày 8/6, Đại sứ Trung Quốc tại Seoul Hình Hải Minh đã có cuộc gặp với Chủ tịch đảng đối lập Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung. Tại đây, Đại sứ Trung Quốc cho biết sau này Hàn Quốc nhất định sẽ phải hối hận vì đánh cược Mỹ thắng, Trung Quốc thất bại.Về tình hình thảo luận tổ chức hội đàm Ngoại trưởng Hàn-Trung bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Diễn đàn khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ARF), Ngoại trưởng Park cho biết ông đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương, nhưng chưa có cơ hội gặp mặt trực tiếp, hy vọng hai bên sẽ có cơ hội gặp mặt một cách tự nhiên. Về khả năng Bắc Triều Tiên cũng tham dự Diễn đàn ARF, Chính phủ vẫn đang giữ lập trường là đối thoại vô điều kiện với Bình Nhưỡng, nên nếu có cơ hội, ông hy vọng có thể đối thoại cởi mở với quan chức miền Bắc về phi hạt nhân hóa.Mặt khác, tại hội thảo, Ngoại trưởng Park nhắc tới việc Hàn Quốc đắc cử nước thành viên không thường trực Hội đồng bảo an nhiệm kỳ 2024-2025 vào ngày 6/6 vừa qua, nhận được số phiếu ủng hộ áp đảo từ 180 nước trên tổng cộng 192 nước thành viên Liên hợp quốc. Điều này thể hiện rõ sự đánh giá và công nhận của cộng đồng quốc tế về đường lối ngoại giao mà Hàn Quốc đang xúc tiến, đó là vươn lên trở thành một quốc gia trọng tâm toàn cầu (Global Pivotal State).Trên cương vị là thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an từ năm sau, Seoul sẽ lên tiếng về các vấn đề an ninh quốc tế nổi cộm, bao gồm cả vấn đề bán đảo Hàn Quốc và tình hình Ukraine. Đây cũng là cơ hội để Seoul tăng cường phối hợp Hàn-Mỹ-Nhật, hợp tác và trao đổi chặt chẽ hơn nữa với Washington và Tokyo.