Chính phủ Hàn Quốc dự kiến có thể cung cấp điện năng ổn định trong mùa hè năm nay

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 15/6 đã công bố triển vọng và chính sách cung cấp điện năng vào mùa hè.Trước tiên, cơ quan này dự đoán lượng nhu cầu điện năng tối đa vào mùa hè sẽ ở mức 92,7 GW, tương tự với năm ngoái là 93 GW, hoặc có thể cao hơn một chút; thời điểm nhu cầu điện năng lên tới đỉnh điểm sẽ vào tuần thứ hai của tháng 8.Mặt khác, Bộ Công nghiệp dự đoán sẽ có thể cung cấp điện năng một cách ổn định trong hè này, năng lực cung cấp điện nguyên tử có thể sẽ ghi nhận mức cao kỷ lục là 106,4 GW, tăng 2,8 GW so với năm ngoái, do nhà máy điện hạt nhân Shin Hanul số 1 đi vào hoạt động và số lượng nhà máy điện cần sửa chữa cũng giảm.Theo đó, điện năng dự phòng là 13,7 GW, dự đoán sẽ cao hơn năm ngoái. Thông thường, lượng điện năng dự phòng trên mức 10 GW được đánh giá là ổn định.Bộ Công nghiệp Hàn Quốc giải thích đang chuẩn bị 7,6 GW điện năng dự phòng thông qua Điều chỉnh phụ tải điện (DR), vận hành thử nghiệm, gia tăng phát điện từ than đá, nhằm ứng phó với việc nhu cầu điện năng tăng đột ngột hoặc nhiều nhà máy điện gặp trục trặc.Ngoài ra, cơ quan này cũng đã chuẩn bị đối sách trong trường hợp cần điều chỉnh khi nhu cầu điện thấp và tỷ lệ sử dụng năng lượng Mặt trời cao trong mùa hè.Bộ trưởng Lee Chang-yang nêu quyết tâm sẽ tập trung quản lý việc cung cấp điện năng để phòng ngừa mọi khó khăn có thể phát sinh, đồng thời kêu gọi người dân gia nhập chế độ "hoàn tiền phí năng lượng" (nhận số tiền mặt tương ứng với lượng điện đã sử dụng tiết kiệm) và cùng chung sức trong chiến dịch "Giảm 1kWh".