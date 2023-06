Hàn Quốc quyết định tổ chức họp báo hàng ngày về vấn đề nước thải nhiễm xạ của Nhật Bản

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh dư luận trong nước ngày càng bất an trước việc Nhật Bản sắp sửa xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển, Chính phủ Hàn Quốc quyết định sẽ tổ chức họp báo công bố tình hình liên quan dựa trên cơ sở khoa học, không để người dân hoang mang vào các ngày trong tuần, trừ thứ Bảy và Chủ nhật.Văn phòng điều phối Nhà nước sáng ngày 15/6 đã mở buổi họp báo đầu tiên về vấn đề nước thải nhiễm xạ của Nhật Bản, cho biết trong đợt vận hành thử nghiệm thiết bị xả nước thải ra biển mà Tokyo tiến hành từ ngày 12/6 vừa qua, nước này đã thử nghiệm bằng nước ngọt pha loãng với nước biển, chứ không phải sử dụng trực tiếp nước thải từ nhà máy Fukushima đã pha loãng.Việc vận hành thử nghiệm này được tiến hành với một phần trang thiết bị xả nước thải. Sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm, Chính phủ Nhật Bản vẫn sẽ tiến hành các quy trình khác, như kiểm tra trước khi sử dụng, cấp phép về tính an toàn.Mặt khác, Văn phòng điều phối Nhà nước cho biết vẫn đang xem xét tổng hợp về mặt khoa học, công nghệ đối với những tài liệu mà đoàn thanh sát Hàn Quốc thu thập được khi tới thăm nhà máy điện nguyên tử Fukushima vào tháng 5 vừa qua.Đặc biệt, Chính phủ đang xem xét kỹ lưỡng về tính năng của thiết bị khử đa nguyên tử (ALPS), thiết bị lọc vật chất phóng xạ trong nước thải, và độ tin cậy của những tài liệu mà Tokyo công bố.Văn phòng điều phối Nhà nước cũng bác bỏ nội dung truyền thông đưa tin rằng Tokyo chỉ thu thập mẫu nước phía trên bể chứa nước thải, trong khi các vật chất phóng xạ chủ yếu lắng đọng ở phía dưới. Cơ quan này khẳng định các mẫu nước này đã được lấy dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IAEA), và bể chứa nước thải đã được tiến hành khuấy trộn đều trong vòng 14 ngày.Về nội dung báo chí đưa tin rằng vẫn phát hiện được chất phóng xạ có nồng độ vượt 20.000 lần so với tiêu chuẩn trong nước thải dù đã được lọc bởi thiết bị khử đa nguyên tử, Chính phủ cho biết Nhật Bản đã tuyên bố sẽ lọc nước thải bằng thiết bị ALPS cho tới khi nào thỏa mãn tiêu chuẩn mới xả ra biển, nên nước này sẽ không xả thải khi còn chưa thỏa mãn tiêu chuẩn.Văn phòng điều phối Nhà nước cũng nhấn mạnh vẫn đang tiếp tục quản lý an toàn vùng biển Hàn Quốc và thủy sản thông qua việc giám sát và kiểm tra về nồng độ phóng xạ. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tăng cường quản lý việc trao đổi nước dằn tàu, chỉ cho phép tàu thuyền xuất phát từ vùng biển lân cận tỉnh Fukushima thay nước dằn tàu ngoài vùng biển Hàn Quốc.