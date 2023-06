Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đưa ra tuyên bố chung lên án vụ phóng tên lửa mới của miền Bắc

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc Cho Tae-yong cùng với người đồng cấp Mỹ Jake Sullivan và Nhật Bản Akiba Takeo ngày 15/6 đã đưa ra tuyên bố chung chỉ trích vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) của Bắc Triều Tiên vào cùng ngày.Trong tuyên bố này, ba nước lên án vụ phóng tên lửa trên đã vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Seoul, Washington và Tokyo cũng nhận định chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và tên lửa đạn đạo của miền Bắc là mối đe dọa đến nền hòa bình và an ninh của khu vực và cộng đồng quốc tế, ảnh hưởng đến cơ chế phi hạt nhân hóa toàn cầu.Ba nước kêu gọi tất cả các quốc gia thực hiện triệt để nghị quyết của Hội đồng bảo an đối với Bình Nhưỡng, nhằm ngăn chặn việc nước này sở hữu kỹ thuật và vật liệu cần thiết để thực hiện các vụ phóng.Đồng thời, Washington đã tái xác nhận lời hứa vững vàng về an ninh đối với Seoul và Tokyo.Trong cuộc họp cùng ngày, quan chức an ninh Hàn-Mỹ-Nhật cũng đã thảo luận về phương án tăng cường thêm mối quan hệ hợp tác ba bên để ứng phó với các mối uy hiếp từ chương trình hạt nhân và tên lửa trái phép của Bắc Triều Tiên.Ba bên cùng chung quan điểm về việc Bình Nhưỡng sẽ phải chọn con đường ngoại giao chứ không phải khiêu khích, và nêu quyết tâm sẽ cùng chung tay để bảo vệ hòa bình và an ninh khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.Được biết, quan chức an ninh ba nước đã nhận được tin báo về vụ phóng tên lửa khi đang tiến hành cuộc họp, và đã ứng phó ngay lập tức.Phát biểu với báo chí khi về tới sân bay Gimpo sau chuyến thăm Nhật Bản, ông Cho Tae-yong cho biết Văn phòng An ninh Hàn-Mỹ-Nhật sẽ mở cuộc họp rà soát tình hình cấp Thứ trưởng và xem xét các biện pháp cần thiết.Vào buổi chiều tối ngày 15/6, Bắc Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển phía Đông bán đảo Hàn Quốc, được cho là để phản đối cuộc tập trận tiêu diệt hỏa lực chung của liên quân Hàn-Mỹ do Tổng thống Yoon Suk-yeol chỉ đạo vào cùng ngày.