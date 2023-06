Chánh Văn phòng An ninh Hàn Quốc nhóm họp với Thủ tướng Nhật Bản và Cố vấn An ninh Mỹ-Nhật

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Tokyo, Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc Cho Tae-yong ngày 15/6 đã gặp gỡ Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, tham dự hội nghị ba bên với hai người đồng cấp Mỹ Jake Sullivan và Nhật Bản Akiba Takeo, cũng như cuộc họp song phương với ông Sullivan.Phát biểu với báo chí, ông Cho cho biết đã kêu gọi phía Tokyo hợp tác và trao đổi thông tin một cách minh bạch với Seoul về vấn đề xả nước thải nhiễm xạ ra biển, nhằm đảm bảo sức khỏe và an nguy của người dân Hàn Quốc.Được biết, Chánh Văn phòng Cho đã truyền đạt ý chí cải thiện mối quan hệ Hàn-Nhật của Tổng thống Yoon Suk-yeol đến Thủ tướng Kishida. Đáp lại, ông Kishida cho biết sẽ cùng nỗ lực với ông Yoon để củng cố mối quan hệ song phương.Thủ tướng Nhật Bản cũng có mong muốn sẽ được gặp lại Tổng thống Yoon trong tương lai gần để trao đổi về việc phát triển mối quan hệ hai nước và thảo luận về các mối quan tâm chung khác.Tại cuộc họp của quan chức an ninh Hàn-Mỹ-Nhật, ba nước đã thảo luận cụ thể về phương án hợp tác để đối phó với các động thái khiêu khích bằng hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên, nhằm thúc đẩy nước này phi hạt nhân hóa toàn diện, cũng như thuyết phục Trung Quốc phối hợp để miền Bắc không thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân mới.Ngoài ra, về việc Thủ tướng Kishida đã kêu gọi Chủ tịch Ủy ban quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un thảo luận về vấn đề người Nhật bị bắt cóc sang miền Bắc, Chánh văn phòng Cho và hai người đồng cấp đã nhận định đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng phản ứng và để ngỏ về khả năng nhóm họp với Tokyo, đồng thời nhất trí phải cùng trao đổi mật thiết và chung sức về chiến thuật ngoại giao của miền Bắc.Thêm vào đó, Chánh văn phòng An ninh Hàn Quốc cho biết phương hướng cơ bản của Nhóm tư vấn hạt nhân (NCG) Hàn-Mỹ là nâng cấp cơ chế ứng phó đối với hạt nhân và tên lửa song phương, và tách biệt với mối quan hệ hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật.Seoul, Washington và Tokyo cũng đã tiến hành thảo luận về động thái của Trung Quốc, cho rằng nước này nắm vai cực kỳ trò quan trọng trong khu vực. Về khả năng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Trung-Nhật, Hàn Quốc sẽ ra sức nỗ lực về ngoại giao với vai trò nước chủ trì, để Trung Quốc và Nhật Bản có thể trao đổi ý kiến và tổ chức thành công cuộc họp.