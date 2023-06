Nhu cầu mua muối tại Hàn Quốc tăng mạnh trong tình hình Nhật Bản sắp xả nước thải nhiễm xạ

Photo : YONHAP News

Trước tình hình Nhật Bản đã công bố kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển, ngày càng có nhiều người dân mua sẵn muối biển để dự trữ.Trang mua sắm Suhyup Shopping của Hàn Quốc ngày 16/6 đã công bố các danh mục bán chạy nhất tuần, trong đó có 6 mặt hàng muối biển.Đặc biệt, có ba sản phẩm đã hết hàng, ba sản phẩm còn lại đang trong tình trạng gửi hàng trễ vì có lượng đặt mua cao, thậm chí có nhà phân phối phải giới hạn số lượng đặt hàng là tối đa 5 gói cho một lần mua.Một ngày trước đó, từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên trang mua sắm này là "muối", "muối biển", "muối biển 20 kg".Có thể thấy nhu cầu muối tăng, trong khi sản lượng muối biển năm nay lại giảm do ngày mưa tăng, khiến giá muối leo thang mạnh.Theo Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT), giá bán lẻ muối hạt vào ngày 14/6 là 12.649 won (9,93 USD)/5 kg, tăng 13% so với một năm trước là 11.189 won (8,79 USD), và tăng 60,8% so với trung bình mọi năm là 7.864 won (6,18 USD).Mức giá trung bình mọi năm là mức bình quân trong vòng ba năm, đã loại trừ năm cao nhất và thấp nhất trong tổng số 5 năm từ năm 2018-2022.Thứ trưởng Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc Song Sang-geun ngày 15/6 cho biết kết quả điều tra nhiều đợt cho thấy hiện không có hiện tượng đầu cơ tích trữ muối tại các doanh nghiệp sản xuất và phân phối. Ngoài ra, tỷ trọng giao dịch trực tiếp cá nhân là 7-8% trong tổng số lượng giao dịch, song Bộ này nhận định việc giao dịch trực tiếp gia tăng không ảnh hưởng mấy đến việc cung cầu và giá cả.Bộ Hải dương cho biết Chính phủ cũng đang xem xét kế hoạch thu mua muối và bán lại với giá rẻ nếu lượng giao dịch và giá thành muối vẫn tiếp tục tăng.