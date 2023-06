Mỹ cấm vận hai cá nhân Bắc Triều Tiên đóng vai trò mua sắm phụ tùng tên lửa cho miền Bắc

Photo : YONHAP News

Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 15/6 (giờ địa phương) đã bổ sung thêm hai công dân Bắc Triều Tiên vào danh sách cấm vận, là ông Choe Chol-min và vợ là Choe Un-jong hiện đang cư trú ở Bắc Kinh, Trung Quốc.Ông Choe Chol-min là đại diện tại Trung Quốc của Viện Khoa học tự nhiên số 2 (SANS) của Bắc Triều Tiên, đóng vai trò hợp tác với cơ quan giao dịch vũ khí của miền Bắc và các cá nhân người Trung Quốc để tiến hành mua sắm nhiều vật phẩm như nguyên liệu sử dụng trong sản xuất tên lửa đạn đạo của miền Bắc.Viện khoa học tự nhiên số 2 của Bắc Triều Tiên là cơ quan chuyên nghiên cứu và phát triển vũ khí công nghệ cao cho miền Bắc, như tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Cơ quan này có chức năng tương tự với Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng của Hàn Quốc (ADD), hiện đang nằm trong danh sách cấm vận của cả Mỹ và Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Ông Choe Chol-min đã xúc tiến việc cử hơn 1.000 lao động Bắc Triều Tiên sang Trung Quốc, hỗ trợ cho tổ chức giao dịch vũ khí chính của miền Bắc. Khi nhận được đề nghị mua vũ khí từ chính quyền, ông này sẽ thảo luận với các đồng nghiệp để tiến hành đặt mua.Bà Choe Un-jong vợ ông này đang làm việc tại Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Bắc Kinh, giúp đỡ chồng mình như đi cùng chồng trong các chuyến công tác liên quan tới nghiệp vụ với doanh nghiệp giao dịch vũ khí lớn của miền Bắc.Bộ Tài chính Mỹ chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên đang lợi dụng mạng lưới nhân lực tại nước ngoài như Trung Quốc, Iran để nhập khẩu trái phép phụ tùng cần thiết trong quá trình nghiên cứu, phát triển chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD), vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Thứ trưởng Tài chính Mỹ Brian Nelson nhấn mạnh việc Bắc Triều Tiên liên tục phát triển chương trình tên lửa đạn đạo đang đe dọa tới an ninh khu vực và quốc tế. Mỹ đang cấm vận nhắm vào mạng lưới mua sắm phục vụ chương trình vũ khí trái phép của miền Bắc.Ngoại trưởng Antony Blinken cũng ra tuyên bố chỉ ra rằng việc Bắc Triều Tiên phát triển chương trình tên lửa đe dọa trực tiếp tới an ninh khu vực và quốc tế. Washington sẽ tiếp tục có biện pháp nhằm kiềm chế các hoạt động hỗ trợ cho những chương trình trái phép này của Bình Nhưỡng.