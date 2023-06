Hàn Quốc hai năm liên tiếp bị Mỹ xếp trong nhóm bậc 2 về nạn buôn người

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 15/6 (giờ địa phương) đã công bố báo cáo đánh giá về thực trạng buôn người theo từng quốc gia năm 2024, và xếp Hàn Quốc ở bậc 2 (Tier 2), năm thứ hai liên tiếp.Trong báo cáo năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ ra rằng Seoul vẫn đang nỗ lực để ngăn chặn nạn buôn người, nhưng vẫn chưa thỏa mãn hoàn toàn tiêu chuẩn tối thiểu ở một số hạng mục trọng tâm, như không nhận diện được một số nạn nhân buôn người do quy trình chưa hoàn chỉnh, hay chưa cung cấp dịch vụ đầy đủ cho các nạn nhân, một số người có nguy cơ bị xử phạt do hành vi bất hợp pháp xảy ra trong quá trình bị buôn người.Mặc dù biết rõ về thực trạng buôn người bóc lột sức lao động đối với người nhập cư, nhưng Chính phủ Hàn Quốc chưa hề có một báo cáo nào về việc phát hiện nạn nhân bị cưỡng ép lao động người nước ngoài. Cơ quan chức năng Hàn Quốc đang tiếp tục lẫn lộn nạn buôn người với tội phạm khác, Tòa án Hàn Quốc chỉ tuyên án dưới một năm tù hoặc cho hưởng án treo, hoặc chỉ áp mức tiền phạt với tội phạm bị kết tội buôn người.Báo cáo cũng đánh giá tích cực về Luật phòng chống buôn người của Hàn Quốc có hiệu lực từ năm nay, nhưng đồng thời chỉ ra rằng nhiều tổ chức phi Chính phủ hoài nghi liệu luật mới này có thể thúc đẩy việc truy tố và kết tội đối với các tội phạm buôn người hay không, khi mà định nghĩa về nạn buôn người trong Hiến pháp vẫn chưa được điều chỉnh.Dù vậy, báo cáo cũng chỉ ra những nỗ lực của Chính Hàn Quốc nhằm phòng chống nạn buôn người, như lập hướng dẫn về việc nhận diện nạn nhân buôn người, thu thập thống kê liên quan tới nạn nhân, số lượng tội phạm buôn người bị tuyên án dưới một năm tù tăng, thiết lập số điện thoại nóng về nạn buôn người.Báo cáo trên của Bộ Ngoại giao Mỹ có thời gian đánh giá từ tháng 4/2022 tới tháng 3 năm nay, đối tượng là 188 quốc gia trên toàn thế giới. Washington công bố báo cáo này thường niên từ năm 2001.Năm nay Bắc Triều Tiên tiếp tục bị xếp bậc 3, tức nhóm các nước có nạn buôn người tồi tệ nhất, do nước này không hề có một nỗ lực nào giải quyết vấn nạn buôn người. Báo cáo chỉ ra rằng tại miền Bắc vẫn tồn tại trại giam tù nhân chính trị giam giữ từ 80.000 cho tới 120.000 người, số lao động bị huy động tới làm việc tại Trung Quốc là từ 20.000 người cho tới 100.000 người.Bắc Triều Tiên bị xếp bậc 3 trong vòng 21 năm liên tiếp từ năm 2003, trong khi Hàn Quốc liên tục được xếp bậc 1, ngoại trừ năm đầu tiên (bậc 3). Tuy nhiên, trong báo cáo năm ngoái, Hàn Quốc lần đầu tiên bị xếp ở bậc 2 sau 20 năm.Năm nay, có 30 nước được xếp bậc 1 trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Đài Loan, Philippines. Các nước được xếp bậc 2 giống Hàn Quốc có Việt Nam, Malaysia, Nhật Bản, Thụy Sĩ, New Zealand. Trong đó, Việt Nam từng bị xếp bậc 3 trong năm ngoái, đã vươn lên bậc 2 trong năm nay.Bộ Ngoại giao Mỹ lấy lý do là Việt Nam mặc dù chưa thỏa mãn hoàn toàn các tiêu chuẩn, nhưng đã có khá nhiều nỗ lực và đạt được thành quả trong khoảng thời gian lập báo cáo. 24 nước trong đó có Trung Quốc và Nga bị xếp trong bậc 3.