Số tội phạm ma túy bị bắt giữ từ tháng 3 đến tháng 5 tại Hàn Quốc tăng 21% so với năm trước

Photo : YONHAP News

Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc ngày 16/6 đã báo cáo thành quả giữa kỳ của đợt truy bắt tập trung tội phạm ma túy từ tháng 3 đến tháng 5, cho thấy số tội phạm bị bắt giữ là 3.670 người, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, số tội phạm bị bỏ tù là 909 người, tăng 78,6%.Đặc biệt, Cảnh sát đã bắt giữ được 1.108 tội phạm nhập và buôn lậu ma túy, tăng 2,2 lần so với năm ngoái.Số ma túy đá bị tịch thu là 37,9 kg, tương đương với lượng ma túy mà 1,26 triệu người có thể sử dụng cùng lúc, cao gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2022.Phía Cảnh sát cho biết có 3 vụ án ma túy, với 14 người đã bị kết tội theo tổ chức, theo đó đang tiến hành phân tích kỹ lưỡng và sẽ xử lý mạnh các đối tượng này.Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã đóng băng lợi nhuận phạm pháp với quy mô 350 triệu won (274.500 USD), và ngăn chặn mọi nguồn lợi từ việc mua bán ma túy.Xét theo độ tuổi, tội phạm trong độ tuổi 20 chiếm số đông nhất với 30,9%, độ tuổi 30 là 21,8%, độ tuổi 40 là 15,6%. Trong đó còn có 212 tội phạm trong độ tuổi vị thành niên, tăng 116,3% so với năm trước.Xét theo quốc gia, tội phạm người nước ngoài chiếm 15,6%, trong đó Thái Lan là 293 người, Trung Quốc là 140 người, Việt Nam là 100 người.Tội phạm ma túy tại hộp đêm bị bắt giữ là 162 người, tăng 3,1 lần so với cùng kỳ năm ngoái.