Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo ngày 16/6 về vấn đề Nhật Bản xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima ra biển, Thứ trưởng Bộ Hải dương và thủy sản Song Sang-keun nhấn mạnh dù khu vực tỉnh Fukushima được chứng minh về mặt khoa học là an toàn khỏi phóng xạ nhưng Chính phủ sẽ không xem xét dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thủy sản cho tới khi nào người dân cảm thấy an toàn.Thứ trưởng khẳng định biện pháp cấm nhập khẩu với thủy sản từ 8 tỉnh Nhật Bản, trong đó có tỉnh Fukushima, không hề liên quan tới vấn đề xả nước thải nhiễm xạ ra biển của Tokyo.Phát biểu trên của Thứ trưởng Bộ Hải dương và thủy sản hàm ý rằng Chính phủ sẽ không dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu thủy sản từ 8 tỉnh Nhật Bản dù cho nước thải nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima được kết luận là an toàn.Thứ trưởng Song nhấn mạnh một lý do quan trọng mà Seoul không thể dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu đó là vẫn phát hiện được ô nhiễm phóng xạ trong thủy sản đánh bắt gần khu vực Fukushima.Trên thực tế, truyền thông Nhật Bản gần đây đưa tin rằng cá đánh bắt ở vùng biển ngoài khơi Fukushima có nồng độ cesium cao gấp 180 lần tiêu chuẩn cho phép.Từ tháng 9/2013, Chính phủ Hàn Quốc cấm nhập khẩu thủy sản từ 8 tỉnh lân cận Fuksuhima. Thủy sản nhập khẩu từ các khu vực khác ngoài 8 tỉnh này phải tiến hành kiểm tra về nồng độ phóng xạ cesium 134, cesium 137, iod 131, nếu phát hiện dù chỉ một lượng nhỏ cũng sẽ bị yêu cầu thêm giấy chứng nhận đối với 17 chất phóng xạ khác như tritium.