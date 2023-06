Nhiệt độ bình quân đầu tháng 6 trên toàn thế giới cao kỷ lục

Photo : KBS News

Tờ Guardian của Anh ngày 15/6 (giờ địa phương) đưa tin Cơ quan theo dõi biến đổi khí hậu Copernicus (C3S) của Liên minh châu Âu (EU) cho biết trong tháng này, tình trạng Trái đất nóng lên lại càng thể hiện rõ nét, nhiệt độ bình quân trên toàn thế giới đang cao hơn khoảng 1 độ C so với mức kỷ lục xác lập tháng 6/1979.Đặc biệt, trong vài ngày đầu tháng 6, nhiệt độ bình quân trên toàn thế giới đã cao hơn 1,5 độ C so với trước thời kỳ công nghiệp hóa. Đây cũng là lần đầu tiên nhiệt độ cao tới mức như vậy kể từ sau thời kỳ công nghiệp hóa. Mức 1,5 độ C là mục tiêu kiềm chế sự nóng lên toàn cầu đã được thông qua trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu năm 2015.Các chuyên gia cảnh báo nếu không đạt được mục tiêu 1,5 độ C, thì các hiện tượng khí hậu cực đoan như lũ lụt, hạn hán, nắng nóng, rét đậm rét hại, cháy rừng sẽ xảy ra với tần suất và mức độ nghiêm trọng hơn nhiều, hệ sinh thái trong đó có cả nhân loại cũng sẽ bị nguy hiểm.Các học giả khí tượng thì chỉ ra rằng nhiệt độ bình quân nếu tính cả tháng 6 có thể không bằng với mức kỷ lục trước đó, nhưng nếu xét tới hiện tượng El Nino thì năm nay có thể sẽ nóng hơn cả năm nóng nhất trong lịch sử là năm 2016.Trước đó, Trung tâm Dự báo khí hậu thuộc Cơ quan Hải dương và khí quyển quốc gia Mỹ (NOAA) ngày 8/6 vừa qua đã phát cảnh báo chú ý hiện tượng El Nino, cho biết hiện tượng này đã bắt đầu xuất hiện từ tháng trước.