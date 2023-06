Tổng thống Yoon bắt đầu lịch trình công du Pháp để kêu gọi ủng hộ Hàn Quốc tổ chức Triển lãm thế giới 2030

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cùng Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee ngày 19/6 đã bắt đầu chuyến công du đến Pháp để thực hiện hoạt động quảng bá nhằm kêu gọi sự ủng hộ Hàn Quốc giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới World Expo 2030. Ông Yoon sẽ đích thân tham dự hội nghị của Đại hội đồng Tổ chức Triển lãm quốc tế (BIE) vào ngày 20/6 (giờ địa phương).Cuộc họp lần này trên thực tế là cơ hội quảng bá cuối cùng trước khi bước vào giai đoạn bỏ phiếu quyết định nước đăng cai Triển lãm thế giới vào tháng 11. Được biết, Tổng thống Yoon đã chuẩn bị bài diễn thuyết quảng bá thành phố Busan bằng tiếng Anh, nhằm thể hiện tính tất yếu của việc tổ chức World Expo tại thành phố Busan."Ông hoàng sân khấu" PSY cũng sẽ trực tiếp tham gia cùng Tổng thống Hàn Quốc trong "trận chiến quảng bá" này, thành viên Karina của nhóm nhạc nữ aespa và ca sĩ nhạc cổ điển Jo Su-mi cũng xuất hiện trong video quảng bá.Mặt khác, Tổng thống Yoon Suk-yeol dự kiến sẽ có cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để thảo luận về các vấn đề an ninh quốc tế, trong đó có phương án phát triển chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương với Pháp, nước thành viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Trong một bài báo đăng bởi tờ nhật báo Le Figaro (Pháp) hôm 17/6 (giờ địa phương), ông Yoon đã đánh giá cao các đóng góp của Pháp trong quá trình giành độc lập và tự do của Hàn Quốc, đặc biệt là việc Paris đã phái hơn 3.000 binh lính tham gia chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Bên cạnh đó là mối quan hệ đối tác kinh tế mật thiết, đánh dấu bởi kim ngạch thương mại năm 2022 đạt mức kỷ lục 13 tỷ USD, và khoản đầu tư song phương lên đến 486 triệu USD. Dự kiến hai bên sẽ còn thắt chặt hợp tác song phương hơn nữa trong tương lai.Sau chuyến công du Pháp, Tổng thống Hàn Quốc sẽ tiếp tục thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam, dự kiến sẽ nâng tầm mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện lên một tầm cao mới thông qua hội đàm thượng đỉnh, với mục tiêu chính là mở rộng hợp tác mạng lưới cung cấp và xuất khẩu. Chuyến thăm có sự tham gia của các tập đoàn lớn, doanh nghiệp tầm trung, doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc, được kỳ vọng sẽ mang về nhiều thành quả hợp tác, bao gồm ký kết các biên bản ghi nhớ (MOU) với các công ty Việt Nam.Được biết, chuyến thăm Việt Nam lần này sẽ là bước ngoặt để Seoul chính thức bước vào hoạt động ngoại giao với các quốc gia Đông Nam Á trong khối ASEAN.