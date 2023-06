Photo : YONHAP News

Tổ chức phi lợi nhuận Mạng lưới cơ quan tình nguyện Hàn Quốc (VANK) ngày 19/6 công bố sẽ triển khai cuộc vận động kêu gọi cộng đồng 7,5 triệu Hàn kiều trên toàn thế giới tham gia chung sức lập ngày 22/11 là "Ngày kimchi".Hiện tại, đã có thành phố Sao Paulo của Brazil, bang California, Virgina, New York, Washington của Mỹ chỉ định Ngày kimchi. Argentina, Canada và Anh cũng đang xúc tiến quy trình để chỉ định Ngày kimchi.Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định ngày 22/11/2020 là Ngày kimchi để quảng bá rộng rãi về giá trị và tính ưu việt của món ăn này. Ngày 22/11 mang ý nghĩa là mỗi một (11) nguyên liệu của món kimchi gộp lại, mang tới 22 công dụng.VANK đã phối hợp với Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm (aT) thiết kế hai poster cho cuộc vận động bằng tiếng Anh và tiếng Hàn, kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng Hàn kiều để lập ra "Ngày kimchi", quảng bá kimchi tới bạn bè toàn thế giới.Ngoài ra, VANK cũng đăng tải đề xuất "Toàn thế giới hãy cùng kỷ niệm Ngày kimchi" lên trang đề xuất toàn cầu (www.bridgeasia.net/bridging-issues/view.jsp?sno=398). Trong phần đăng tải lý do đề xuất bằng tiếng Anh, tổ chức này giới thiệu về công dụng của kimchi và việc văn hóa muối kimchi Kimjang đã được Tổ chức Giáo dục, khoa học và văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại.