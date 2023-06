Lao động có việc làm nhóm ngoài 60 tuổi tại Hàn Quốc cao hơn nhóm ngoài 20 tuổi

Photo : YONHAP News

Cổng thông tin thống kê quốc gia Hàn Quốc (KOSIS) ngày 19/6 cho biết số lao động có việc làm ở độ tuổi 60 trong tháng 5 là 4.467.000 người, nhiều hơn 3.833.000 người so với độ tuổi 20.Tính đến tháng 5, số lao động có việc làm trong độ tuổi 60 liên tục ở mức cao hơn độ tuổi 20 trong suốt ba năm, kể từ năm 2021.Điều này có nghĩa là người trong độ tuổi 60 đi làm nhiều hơn người ở độ tuổi 20, là hệ quả của sự thay đổi cấu trúc dân số già hóa.Dân số của nhóm ngoài 60 tuổi trong tháng 5 là 5.709.000 người vào năm 2018, thấp hơn nhóm ngoài 20 tuổi (6.382.000 người), song bắt đầu qua mặt dân số ở độ tuổi 20 (6.481.000 người) vào năm 2021 với 6.887.000 người.Lý do là sự già hóa của thế hệ "baby boomer", tức những người sinh ra trong khoảng thời gian từ năm 1946 đến năm 1964, và là thế hệ tạo ra một phần lớn dân số, khiến dân số trên 60 tuổi tăng với tốc độ chóng mặt.Một trong những yếu tố khiến số lao động trong độ tuổi 60 tăng là ngày càng có nhiều người lớn tuổi đi làm để trang trải sinh hoạt.Theo Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc, số lao động ở độ tuổi ngoài 60 mong muốn làm việc trong tương lai là 66,3% vào tháng 5/2018, song đã tăng lên thành 71,8% trong tháng 5/2022. Lý do chủ yếu là để kiếm thêm phí sinh hoạt.Trên thực tế, tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế của người lớn tuổi tại Hàn Quốc đang trong xu hướng tăng liên tục. Tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế của nhóm dân số trên 60 tuổi trong tháng 5 là 48,1%, đạt mức cao nhất trong tháng 5 kể từ sau khi bắt đầu thống kê vào tháng 6/1999.Theo đó, tỷ lệ tuyển dụng người trong độ tuổi 60 vào tháng 5 cũng tăng 1% lên thành 59,7% so với năm trước, tức cứ 10 người trong độ tuổi 60 thì có 6 người đều làm việc.Bên cạnh đó, tỷ lệ tuyển dụng người trong độ tuổi 20 là 62,3%, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy thị trường tuyển dụng thanh niên vẫn trong tình hình khả quan.