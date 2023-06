BOK dự báo giá tiêu dùng tăng ngưỡng 2% giữa năm, ngưỡng 3% cuối năm 2023

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 19/6 công bố báo cáo "Kiểm tra tình hình thực hiện mục tiêu kiểm soát giá tiêu dùng". Trong đó, BOK nhận định mức tăng giá tiêu dùng đang tiếp tục hạ nhiệt cho tới giữa năm do ảnh hưởng bởi hiệu ứng cơ sở, xuống ngưỡng 2%, thấp hơn mức tăng vật giá cơ bản (không bao gồm các mặt hàng nhạy cảm như thực phẩm, năng lượng).BOK đưa ra các căn cứ là giá dầu quốc tế, tình hình kinh tế trong và ngoài nước vẫn đang bất ổn, nhiều loại phí công cộng sẽ tăng vào nửa cuối năm; trong khi lại tồn tại nhiều yếu tố rủi ro có thể kéo vật giá cơ bản tăng cao.Cuối tháng trước, Ngân hàng trung ương đã nâng dự báo tỷ lệ tăng giá tiêu dùng cơ bản trong năm 2023, từ mức 3% lên 3,3%. Tuy nhiên, theo nhận định trên của BOK, vật giá cơ bản có thể sẽ tăng cao hơn mức dự báo 3,3%.Theo BOK, tới cuối năm nay, giá tiêu dùng nói chung sẽ tăng cao trở lại rồi liên tục dao động, tới cuối năm có thể ở quanh ngưỡng 3%. Tuy nhiên, Ngân hàng trung ương không đề cập tới khả năng điều chỉnh dự báo về tỷ lệ lạm phát, hiện đang được dự báo là 3,5%.Về giá dầu quốc tế, một trong các yếu tố tác động lớn tới giá cả trong nước, dự kiến sẽ chỉ chịu áp lực tăng giá ở mức vừa phải, do kinh tế Trung Quốc hồi phục và yếu tố nhu cầu theo năng lượng theo mùa. Tuy nhiên, vẫn phải kể tới một số yếu tố rủi ro có thể kéo nền kinh tế đi xuống, như các nền kinh tế lớn tăng trưởng đình trệ, lo ngại các nước đẩy mạnh thắt chặt tiền tệ.Ngoài ra, hiện vẫn khó dự đoán về xu hướng giá lương thực quốc tế. Giá ngũ cốc đã thấp hơn nhiều so với mức trần xác lập trong quý II năm ngoái, nhưng giá đường, các loại thịt vẫn trong tình trạng bất ổn. Bên cạnh đó, vẫn còn phải theo dõi tiếp về ảnh hưởng của thời tiết bất thường, như hiện tượng El Nino, khả năng thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc giữa Nga-Ukraine bị tạm dừng.Trong nửa cuối năm nay, phí giao thông công cộng tăng, Chính phủ chấm dứt biện pháp giảm thuế tiêu thụ đặc biệt với xe ô tô; dự kiến sẽ là những yếu tố tác động kéo giá cả tăng cao.Báo cáo "Kiểm tra tình hình thực hiện mục tiêu kiểm soát giá tiêu dùng" được BOK soạn thảo định kỳ vào tháng 6 và tháng 12, để kiểm tra tình hình giá cả, thông báo cho người dân. Đích thân Thống đốc BOK tổ chức họp báo giải thích về nội dung báo cáo.