Năng lực cạnh tranh quốc gia của Hàn Quốc rơi một bậc trong năm 2023 vì tài chính quốc gia

Photo : YONHAP News

Theo kết quả báo cáo của Trung tâm năng lực cạnh tranh thế giới trực thuộc Viện phát triển quản lý quốc tế (IMD) tại Thụy Sĩ, Hàn Quốc xếp thứ 28 về năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023, giảm một bậc so với năm 2022.Trong 4 lĩnh vực đánh giá, Hàn Quốc đứng thứ 14 ở lĩnh vực thành quả kinh tế, tăng mạnh 8 hạng so với năm ngoái, là thứ hạng cao nhất từ trước đến này.Cụ thể, Seoul đứng thứ 32 trong đầu tư quốc tế, thứ 41 trong giá tiêu dùng, thứ 10 trong tỷ lệ tuyển dụng, tăng lần lượt 5 bậc, 8 bậc và hai bậc so với năm 2022.Trái lại, Hàn Quốc lại bị tụt hạng về cán cân vãng lai và cán cân thương mại, khiến lĩnh vực thương mại quốc tế rơi mạnh từ hạng 30 xuống hạng 42.Hạng mục hiệu quả điều hành của Chính phủ cũng giảm hai bậc xuống vị trí thứ 38, được đánh giá là do ảnh hưởng từ việc tài chính quốc gia giảm 8 bậc so với năm ngoái.Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc giải thích trên đà giảm kể từ năm 2018, cấp bậc trong năm 2023 tiếp tục giảm do tài chính thâm hụt và nợ quốc gia ngày càng nghiêm trọng vì ngân sách năm 2022.Mặt khác, lĩnh vực hạ tầng giữ nguyên ở vị trí thứ 16. Hạ tầng khoa học thăng hạng một bậc lên hạng nhì thế giới, song thứ hạng ở tỷ lệ tăng dân số và tỷ lệ trợ cấp cho người lớn tuổi lại giảm, khiến hạ tầng cơ bản tụt 7 hạng xuống vị trí thứ 23.Hạng mục hiệu quả kinh doanh cũng đồng hạng với năm ngoái. Cụ thể, năng suất sản xuất và tài chính giảm, trong khi thị trường lao động, hoạt động, thái độ và giá trị kinh doanh lại tăng.Nếu chỉ xét các quốc gia có dân số trên 20 triệu người thì Hàn Quốc xếp hạng 9, tương tự với năm 2022.Nếu xét các nước có thu nhập quốc dân (GNI) trên 30.000 USD và dân số trên 50 triệu người, thì Hàn Quốc xếp thứ ba về năng lực cạnh tranh, chỉ sau Mỹ và Đức, tăng một hạng so với năm vừa rồi.Theo báo cáo của IMD, quốc gia chiếm vị trí đầu bảng là Đan Mạch, sau đó là Ireland và Thụy Sĩ.Bộ Kế hoạch và tài chính nhận định thành quả kinh tế thăng hạng nhờ vào việc ứng phó tích cực với nguy cơ, ngay cả trong tình hình đối nội đối ngoại gặp nhiều khó khăn; đồng thời nhấn mạnh sẽ nỗ lực để cải thiện tính hiệu quả trong điều hành của Chính phủ.