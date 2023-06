Hiệu quả kinh tế kỳ vọng nếu Hàn Quốc giành quyền đăng cai World Expo Busan 2030

Photo : YONHAP News

Từ trước khi nhậm chức, Tổng thống Yoon Suk-yeol đã cam kết sẽ tích cực hỗ trợ để Hàn Quốc giành được quyền đăng cai Triển lãm thế giới World Expo Busan 2030.Sau khi nhậm chức, ông Yoon đã coi việc chạy đua giành quyền đăng cai World Expo là một bài toán hàng đầu trong công tác điều hành quốc gia, đồng thời lập ra một cơ cấu chuyên trách về việc chạy đua giành quyền đăng cai Triển lãm thế giới trực thuộc Văn phòng Tổng thống.Không chỉ Tổng thống, mà tất cả các quan chức cấp cao Chính phủ, như Thủ tướng, cho tới lãnh đạo các doanh nghiệp, các đại sứ quảng bá, đã tích cực đi vòng quanh thế giới để quảng bá về thành phố Busan.Tại hội nghị của Đại hội đồng Tổ chức Triển lãm quốc tế (BIE) diễn ra tại Paris (Pháp), ông Yoon là người diễn thuyết cuối cùng bằng tiếng Anh giữa các nước đang chạy đua giành quyền đăng cai World Expo 2030.Lý do Tổng thống đích thân đứng ra kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế để giành quyền đăng cai World Expo là bởi hiệu quả về mặt kinh tế.Khác với các lần Hàn Quốc đăng cai World Expo tại Daejeon (1993) và Yeosu (2012), chủ đề của World Expo 2030 rất rộng, không giới hạn về diện tích triển lãm. Thời gian tổ chức là tối đa 6 tháng, dài gấp đôi so với các kỳ Expo trong quá khứ. Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng sẽ có 50 triệu khách tới thăm Hàn Quốc nếu giành được quyền đăng cai World Expo tại Busan, hiệu quả kinh tế lên tới 61.000 tỷ won (46,8 tỷ USD), tạo ra 500.000 việc làm.Chính phủ Hàn Quốc giải thích rằng hiệu quả kinh tế từ việc đăng cai World Expo gấp 4 lần so với bình quân các sự kiện quốc tế lớn khác như Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup, Thế vận hội Olympic, thường chỉ diễn ra trong vòng một tháng.Hiện tại, thành phố Busan của Hàn Quốc đang cạnh tranh với thủ đô Riyadh của Ả-rập Xê-út, đối thủ nặng ký nhất, và hai đối thủ khác là thành phố Odessa của Ukraine và Rome của Ý.Vòng bỏ phiếu cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 28/11 năm nay.Một quan chức Văn phòng Tổng thống cho biết trong vòng bỏ phiếu lần một, trong số 179 quốc gia thành viên, chưa đầy một nửa quốc gia đã quyết định xong sẽ ủng hộ nước nào đăng cai World Expo 2030. Do vậy, kết quả cuối cùng sẽ chỉ được biết vào ngày bỏ phiếu.Tại buổi diễn thuyết giữa các nước chạy đua giành quyền đăng cai World Expo 2030, ngoài bài thuyết trình của Tổng thống Yoon Suk-yeol, phía Hàn Quốc còn có sự tham gia phát biểu của nam ca sĩ Psy, người nổi tiếng với ca khúc đình đám toàn cầu "Gangnam Style", và video truyền tải thông điệp của nữ ca sĩ opera Jo Su-mi và thành viên Karina thuộc nhóm nhạc thần tượng aespa, nhằm quảng bá về năng lực cạnh tranh của thành phố Busan.