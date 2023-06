Ngư dân Nhật Bản tiếp tục phản đối kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ ra biển của Tokyo

Photo : YONHAP News

Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) ngày 19/6 đưa tin Chủ tịch Liên đoàn Hợp tác xã ngư nghiệp tỉnh Hokkaido của Nhật Bản Abe Kunio vào cùng ngày đã gặp gỡ Bộ trưởng Kinh tế, thương mại và công nghiệp Nishimura Yasutoshi để thể hiện sự phản đối về kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ ra biển của Tokyo.Ông Abe Kunio đã kêu gọi Chính phủ tiếp tục lưu trữ lượng nước thải này và xem xét phương án mới ngoài việc đổ ra biển.Đáp lại, Bộ trưởng Nishimura nhấn mạnh không thể tránh khỏi việc xả nước thải do phải dừng hoạt động của lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy điện nguyên tử, song sẽ nỗ lực để đảm bảo tính an toàn của nước thải và giảm thiểu thiệt hại lên người dân.Ngoài ra, ông Nishimura còn nêu quyết tâm sẽ dốc toàn sức để xoa dịu nỗi bất an và tạo điều kiện để người dân Hokkaido tiếp tục hoạt động ngư nghiệp, do khu vực này là tỉnh đại diện về thủy sản.Trước đó, Chủ tịch Liên đoàn Hợp tác xã ngư nghiệp tỉnh Fukushima Nozaki Tetsu vào ngày 10/6 cũng đã có cuộc họp với Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản để khẳng định sẽ giữ vững lập trường phản đối kế hoạch trên.Tuy nhiên, Tokyo dự kiến vẫn sẽ giữ nguyên kế hoạch xả nước thải nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển vào mùa hè này, sau khi Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) hoàn tất quá trình chuẩn bị thiết bị xả nước thải trong tháng 6 và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đưa ra báo cáo cuối cùng khẳng định tính an toàn của nước thải.