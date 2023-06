Chính phủ kêu gọi doanh nghiệp Hàn Quốc hạ giá mì gói do giá bột mì giảm

Photo : YONHAP News

Sau khi Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choo Kyung-ho ngày 18/6 nhận xét rằng cần phải hạ giá mì gói do giá lúa mì giảm, các doanh nghiệp đã bắt đầu xem xét phương án này.Giá mì gói năm nay tăng 13% so với tháng 1/2022. Giá thành của các loại thực phẩm chế biến khác có nguyên liệu là bột mì như bột chiên giòn, sợi mì Ý, bánh mì cũng tăng lần lượt 29%, 21%, 20%, trong khi tỷ lệ tăng giá tiêu dùng trong cùng thời gian là 6,1%. Theo nhận xét, các mặt hàng từ bột mì tăng gấp nhiều lần so với giá tiêu dùng và hầu như chưa từng rớt giá.Trái lại, khuynh hướng giá thành lúa mì quốc tế thì lại khác hoàn toàn với Hàn Quốc, liên tục giảm kể từ sau khi đạt đỉnh vào tháng 5/2022, hiện ở mức thấp hơn đầu năm ngoái. Theo đó, giá thành nhập khẩu trong nước được phản ánh bởi giá cả quốc tế cũng trên đà giảm kể từ sau tháng 9.Một nhà nghiên cứu về nông nghiệp nước ngoài thuộc Viện nghiên cứu kinh tế nông thôn Hàn Quốc cho biết giá nhập khẩu lúa mì dành để xay bột đạt mức cao nhất trong tháng 9/2022, song hiện tại đã giảm xuống mức thấp hơn thời điểm ngay trước chiến tranh Nga-Ukraine khoảng 20%.Xét theo chi phí sản xuất, tỷ trọng nguyên liệu của các loại mì, bánh mì, bánh ngọt chiếm khoảng 60%, trong đó bột mì chiếm tỷ trọng cao, từ 40-60%. Do đó, có ý kiến cho rằng có thể giảm giá thành của thực phẩm chế biến có nguyên liệu chính là bột mì.Tuy nhiên, các công ty thực phẩm đang tỏ ra ngần ngại trước việc hạ giá các sản phẩm nói trên, với lý do là chi phí các nguyên liệu khác như đường, tiền điện và chi phí nhân công tăng.Trong một tin liên quan, cổ phiếu của ba doanh nghiệp mì gói lớn nhất Hàn Quốc đều đã rớt giá vào ngày 19/6 sau khuyến nghị hạ giá thành sản phẩm của Phó Thủ tướng Choo.Giá cổ phiếu của công ty thực phẩm Nongshim, Samyang, Ottogi vào ngày này đã giảm lần lượt 6,05%, 7,79%, và 2,94%.