Lãnh đạo Hàn-Pháp quyết tâm thắt chặt hợp tác về vấn đề Bắc Triều Tiên và an ninh kinh tế

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vào ngày 20/6 (giờ địa phương) đã đưa ra tuyên bố chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau cuộc họp thượng đỉnh diễn ra vào cùng ngày tại Paris, Pháp.Lãnh đạo hai nước đã đánh giá các mối đe dọa bằng hạt nhân của Bắc Triều Tiên là thách thức lớn đối với hòa bình của không riêng gì bán đảo Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á mà còn của toàn thế giới.Theo Tổng thống Yoon, trong năm tới, Seoul sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Paris, với tư cách là nước thành viên không thường trực và thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, để ứng phó với các động thái khiêu khích bất hợp pháp, vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an từ miền Bắc.Bên cạnh đó, Hàn Quốc sẽ tích cực đóng góp vào việc gầy dựng nên một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do, hòa bình và thịnh vượng cùng với Pháp, nước đầu tàu về chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương tại châu Âu.Về lĩnh vực an ninh kinh tế, hai bên đã thảo luận về phương án tăng cường hợp tác kinh tế thực tiễn và cùng xây dựng mạng lưới cung cấp ổn định, cùng với đó là tìm kiếm giải pháp để phối hợp trong lĩnh vực chiến lược tương lai như hàng không, vũ trụ.Liên quan đến Triển lãm thế giới World Expo 2030, Tổng thống Yoon nhấn mạnh thành phố Busan từ một khu vực tị nạn trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) đã vươn lên thành thành phố cảng số một của Hàn Quốc và cảng trung chuyển lớn thứ hai thế giới. Theo đó, Triển lãm thế giới Busan được kỳ vọng sẽ là nơi hội tụ giao lưu để các doanh nghiệp trên toàn thế giới tìm ra những dự án làm ăn mới, trên tinh thần hợp tác và cải tiến của Tổ chức Triển lãm quốc tế (BIE).Về phần mình, Tổng thống Macron cho biết sẽ ra sức hỗ trợ Seoul trong việc đối phó cứng rắn với các nguy cơ từ Bình Nhưỡng, nhằm đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.Ông Macron còn nhấn mạnh phải tiếp tục mạnh mẽ lên án các hành vi xâm phạm nhân quyền. Tổng thống Pháp nhận định rằng việc Hàn Quốc trở thành nước thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sẽ là cơ hội để hai nước có thể phối hợp chặt chẽ hơn về vấn đề miền Bắc.