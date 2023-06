Số chuyến bay trong mùa đông năm 2023 của sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc dự kiến đạt mức kỷ lục

Photo : YONHAP News

Tổng công ty sân bay quốc tế Incheon ngày 21/6 ghi nhận số chuyến bay của các hãng hàng không vào thời kỳ mùa đông năm 2023 (từ cuối tháng 10/2023 đến cuối tháng 3/2024) dự kiến đạt 193.163 chuyến, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước (104.603 chuyến).Việc gia tăng số chuyến bay như trên là kết quả thảo luận về lịch trình vận hành máy bay trong kỳ đông năm 2023 tại cuộc họp của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA) tổ chức tại Ireland vào tuần rồi.Được biết, đây là con số cao nhất kể từ khi sân bay quốc tế Incheon mở cửa, cao hơn 14,7% so với mức kỷ lục trước thời có dịch COVID-19 vào năm 2018 là 168.406 chuyến.Đặc biệt, tỷ lệ gia tăng tuyến đường bay Hàn-Trung trong mùa đông là 20,9%, khả năng sẽ là mức tăng cao nhất. Số hành khách bay tuyến Hàn-Trung vào tháng 5/2023 là 315.000 người, chỉ bằng 28% của tháng 5/2019, song số lượng đăng ký vận hành chuyến bay đã tăng chóng mặt.Có dự đoán rằng nhu cầu du lịch Hàn Quốc của người Trung sẽ tăng nhanh chóng trở lại nếu mối quan hệ hai nước được cải thiện. Tuy nhiên, bất kể tốc độ phục hồi nhanh hay chậm thì tuyến đường bay Hàn-Trung vẫn sẽ được duy trì do hành khách xuất phát từ Trung Quốc vẫn quá cảnh ở Hàn Quốc trong các chuyến bay đường dài đến Mỹ hoặc châu Âu.Bên cạnh đó, một số hãng hàng không đang thảo luận về việc khai thác đường bay đến sân bay Incheon, trong đó có hãng Mongolian Airways, Air Vistara, AirAsia, Loong Air, khả năng cao sẽ mở tuyến đường bay mới trong mùa đông này.