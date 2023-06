Bắc Triều Tiên có dấu hiệu tập dượt lễ duyệt binh ngày 27/7

Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) ngày 21/6 đã công bố hình ảnh từ vệ tinh thương mại của hãng Planet Labs (Mỹ) chụp hôm 15/6, cho thấy nhiều binh lính và xe ô tô tại bãi tập dượt duyệt binh ở sân bay Mirim, Bình Nhưỡng, Bắc Triều Tiên.Theo phân tích của Viện nghiên cứu chiến lược an ninh bán đảo Hàn Quốc (KOISS), có khoảng 4.000-8.000 binh lính và 700-800 chiếc xe, được phỏng đoán là quy mô duyệt binh lớn chưa từng thấy gần đây.Một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện nghiên cứu thống nhất (KINU) cho biết Bình Nhưỡng thường tổ chức các cuộc tập dượt duyệt binh khác ở nhiều khu vực ngoài sân bay Mirim, do đó khả năng cao số binh lính tham dự trên thực tế còn nhiều hơn cả lượng dự đoán trên.Các chuyên gia cho rằng đây là cuộc luyện tập để chuẩn bị cho lễ duyệt binh ngày 27/7 kỷ niệm 70 năm ngày ký kết Hiệp định đình chiến chiến tranh Triều Tiên (27/7/1953), mà miền Bắc xem là một ngày kỷ niệm chiến thắng chống lại chủ nghĩa đế quốc Mỹ.Bắc Triều Tiên đã có dấu hiệu bắt đầu tập dượt lễ duyệt binh từ trung tuần tháng 5, nước này thường chuẩn bị lễ duyệt binh khoảng một đến hai tháng trước sự kiện.Tuy nhiên, sau khi vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự thất bại vào cuối tháng 5, xe và binh lính đã biến mất khỏi sân tập dượt duyệt binh, sau đó xuất hiện trở lại vào ngày 10/6, và chính thức luyện tập diễu hành hôm 11/6.Có dự đoán cho rằng lễ duyệt binh lần này là nhằm cứu vớt thất bại ê chề của cuộc phóng vệ tinh, củng cố sự đoàn kết nội bộ và khoe khoang năng lực về các vụ phóng vệ tinh mới.Lễ duyệt binh gần đây nhất của miền Bắc là nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Quân đội nhân dân Bắc Triều Tiên vào ngày 8/2. Tại đây, Bình Nhưỡng đã công bố tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) kiểu mới sử dụng nhiên liệu rắn Hwasong-18.