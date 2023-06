Hàn Quốc sẽ không nhượng bộ về vấn đề cấm nhập khẩu thủy sản từ tỉnh Fukushima dù Nhật Bản không khởi kiện lại lên WTO

Photo : YONHAP News

Phó Chánh Văn phòng điều phối Nhà nước Park Ku-yeon trong buổi họp báo thường kỳ ngày 21/6 khẳng định Chính phủ Hàn Quốc tuyệt đối không nhượng bộ về vấn đề liên quan tới sự an toàn, sức khỏe của người dân. Dù Chính phủ Nhật Bản thay đổi đường lối, không khởi kiện lại Hàn Quốc lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), thì điều này cũng không ảnh hưởng tới chính sách cấm nhập khẩu thủy sản từ tỉnh Fukushima của Hàn Quốc.Một ngày trước, báo Seoul dẫn lời một quan chức Chính phủ Nhật Bản, cho biết Tokyo đã quyết định sẽ không gây sức ép thêm nữa tới Chính phủ Hàn Quốc nhằm yêu cầu Seoul dỡ lệnh cấm nhập khẩu thủy sản từ tỉnh Fukushima, và sẽ không khởi kiện lại lên WTO.Vào tháng 5/2015, Chính phủ Nhật Bản đã khởi kiện Hàn Quốc lên WTO cho rằng việc Seoul cấm nhập khẩu thủy sản từ 8 tỉnh trong đó có tỉnh Fukushima là phân biệt đối xử với thủy sản Nhật Bản. Tới tháng 2/2018, WTO đã ra phán quyết Hàn Quốc thua kiện.Tuy nhiên, Cơ quan phúc thẩm của WTO đã lật ngược lại phán quyết trên vào tháng 4/2019, cho rằng biện pháp cấm nhập khẩu của Hàn Quốc không tương ứng với hành vi tự ý phân biệt đối xử, nên không phải là một biện pháp hạn chế thương mại.Phó Chánh Văn phòng Park cho rằng nếu nội dung truyền thông đưa tin là đúng sự thật thì thực tế là Hàn Quốc sẽ giảm được gánh nặng về việc đối phó với vụ kiện của Nhật Bản tại WTO. Tuy nhiên, vấn đề an toàn và sức khỏe của người dân vẫn là lợi ích quốc gia hàng đầu không thể đánh đổi với bất cứ thứ gì khác. Chính phủ đương nhiệm không hề có suy nghĩ là sẽ quyết định về phương hướng đối phó dựa vào thành ý của nước khác.Hiện tại, do Chính phủ Nhật Bản vẫn chưa đưa ra lập trường chính thức, nên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang tiến hành xác nhận thông tin thông qua các kênh khác nhau.