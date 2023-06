Toàn Hàn Quốc chính thức bước vào mùa mưa từ tuần sau

Photo : YONHAP News

Trong ngày 22/6, thời tiết toàn Hàn Quốc nhiều mây, một số khu vực trong đất liền có mưa nhỏ trong sáng cùng ngày. Dự báo cho tới đêm ngày 22/6, khu vực đất liền sẽ có thể có mưa rào, do luồng khí lạnh nằm ở độ cao 5 km khiến cho bầu khí quyển bất ổn.Lượng mưa dự kiến đạt từ 5-40 mm ở khu vực đất liền miền Trung, tỉnh Bắc Jeolla và tỉnh Bắc Gyeongsang. Những khu vực có mưa rào có khả năng sẽ có gió giật mạnh kèm theo sấm chớp.Những khu vực có khả năng xuất hiện mưa đá gồm phía Đông tỉnh Gyeonggi, tỉnh Gangwon, tỉnh Bắc Chungcheong, phía Bắc tỉnh Bắc Gyeongsang và phía Đông tỉnh Bắc Jeolla. Người dân các địa phương này cần hết sức chú ý quản lý cơ sở vật chất, phòng tránh sự cố an toàn, quản lý nông sản.Từ Chủ nhật ngày 25/6, dải hội tụ gây mưa dịch lên phía Bắc, tiến đến khu vực phía Nam bán đảo Hàn Quốc, mùa mưa sẽ chính thức bắt đầu từ đảo Jeju.Cục Khí tượng và thủy văn dự báo do ảnh hưởng từ khối áp thấp phát triển, khu vực đảo Jeju và vùng ven biển phía Nam sẽ có mưa lớn trong ngày 25/6, các địa phương miền Trung có mưa lớn trong ngày 26/6. Có nghĩa là toàn bộ Hàn Quốc sẽ bước vào mùa mưa trong vòng một, hai ngày tới.Cơ quan này cũng dự báo mưa sẽ vẫn xuất hiện liên tục sau ngày 27/6 do luồng không khí nóng ẩm tiến vào Hàn Quốc.Do mùa mưa đã bắt đầu và dự báo có mưa liên tiếp, người dân cần chú ý đề phòng một cách kỹ lưỡng.