Nạn bạo lực thanh thiếu niên từ người quen trên mạng tại Hàn Quốc tăng liên tục

Photo : YONHAP News

Bộ Phụ nữ và gia đình Hàn Quốc ngày 22/6 đã công bố kết quả khảo sát thực trạng môi trường độc hại đối với thanh thiếu niên, với đối tượng là 17.140 học sinh từ lớp 4 trở lên trên toàn quốc.Số học sinh tham gia trả lời có xem và sử dụng các trang phát sóng cá nhân và video trên mạng, đạt tỷ lệ cao nhất (96,7%), rồi đến sử dụng mạng và ứng dụng nhắn tin qua điện thoại (95,3%), xem chương trình phát sóng trên tivi (87,6%).Trong số đó, tỷ lệ học sinh cấp một sử dụng metaverse (nền tảng vũ trụ ảo) là 70,6%, cao hơn nhiều so với học sinh cấp hai và cấp ba.Ngoài ra, số học sinh đã từng xem video người lớn trong vòng một năm gần đây là 47,5%, tăng so với hai năm trước từng là 37,4%. Đặc biệt, tỷ lệ này ở học sinh tiểu học là 40%, tăng liên tục kể từ sau năm 2018.Có 16,3% học sinh trả lời đã từng là nạn nhân của bạo lực trong vòng một năm gần đây, xét theo từng loại hình thì bạo hành bằng lời nói chiếm số đông nhất. Thủ phạm bạo lực là người cùng trường chiếm 62,2%, tiếp tục giữ vị trí cao nhất, song đã giảm so với hai năm trước (72,1%). Trong khi đó, thủ phạm là người mới quen trên mạng là 9,9%, cao hơn đợt khảo sát hai năm trước (7,6%).Tỷ lệ bị bạo hành tình dục là 5,5%, thủ phạm là người cùng trường chiếm tỷ lệ cao nhất với 47,6%. Các dạng người gây hại khác cũng tăng đều đặn, như người lạ đạt 25,5%, người quen trên mạng là 17,3%.Số học sinh đã từng sử dụng dịch vụ vay số tiền nhỏ để mua vé xem concert hoặc vật phẩm trong game chiếm tỷ lệ không cao (3,4%), song cứ trong 5 người thì có một người sử dụng dịch vụ này trên 10 lần.Tỷ lệ từng uống rượu bia ở học sinh cấp hai và cấp ba trong vòng một tháng gần đây tăng nhẹ lên 13,7%. Trái lại, tỷ lệ từng hút thuốc giảm nhẹ còn 4,2%. Trong số 95,1% các học sinh tự mua bia rượu và thường mua tại cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị, chỉ có 18,5% là bị hỏi kiểm tra chứng minh thư.Mặt khác, tỷ lệ thanh thiếu niên từng sử dụng miếng dán fentanyl (miếng dán giảm đau gây nghiện) trong vòng một năm gần đây là 10,4%, trong đó 94,9% mua miếng dán thông qua toa thuốc cấp từ bệnh viện, 9,6% nhận từ người lớn.Đây là cuộc khảo sát được tiến hành hai năm một lần, và được sử dụng làm tài liệu cơ bản để lập nên chính sách bảo hộ thanh thiếu niên theo Luật bảo hộ thanh thiếu niên Hàn Quốc.