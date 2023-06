Thặng dư cán cân vãng lai của Hàn Quốc năm 2022 giảm đi hơn 55 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc ngày 22/6 công bố số liệu cán cân quốc tế theo từng khu vực trong năm 2022.Trong năm ngoái, cán cân vãng lai của Hàn Quốc thặng dư 29,83 tỷ USD, quy mô thâm hụt giảm 55,4 tỷ USD so với năm 2021 (85,23 tỷ USD).Xét theo quốc gia, cán cân vãng lai với Trung Quốc thâm hụt 7,78 tỷ USD, chuyển từ thặng dư 23,41 tỷ USD một năm trước sang thâm hụt. Đây là lần đầu tiên cán cân vãng lai với Trung Quốc thâm hụt kể từ sau năm 2001, thời điểm chíp bán dẫn sụt giá mạnh. Sự thâm hụt trong năm ngoái là do xuất khẩu máy móc, thiết bị chính xác, chế phẩm dầu mỏ giảm, trong khi nhập khẩu nguyên vật liệu tăng, làm cán cân hàng hóa chuyển sang thâm hụt. Ngoài ra còn phải kể tới ảnh hưởng từ việc cán cân dịch vụ và cán cân thu nhập sơ cấp đều giảm.Cán cân vãng lai với Mỹ duy trì được đà thặng dư, quy mô thặng dư tăng từ 45,54 tỷ USD năm 2021 thành 67,79 tỷ USD trong năm ngoái. Trong đó, thặng dư cán cân hàng hóa tăng do xuất khẩu ô tô tăng; cán cân dịch vụ và cán cân thu nhập sơ cấp đều được cải thiện.Quy mô thâm hụt cán cân vãng lai với Nhật Bản giảm so với một năm trước, từ 22,2 tỷ USD năm 2021 xuống còn 17,78 tỷ USD năm ngoái, được phân tích là nhờ thâm hụt cán cân hàng hóa giảm và cán cân thu nhập từ cổ tức được cải thiện.Cán cân vãng lai với Liên minh châu Âu (EU) chuyển từ thâm hụt năm 2021 sang thặng dư trong năm ngoái. Thặng dư cán cân vãng lai với các quốc gia Đông Nam Á giảm từ 102,36 tỷ USD xuống còn 80,23 tỷ USD, do nhập khẩu nguyên vật liệu từ khu vực này tăng. Thâm hụt cán cân vãng lai với khu vực Trung Đông tăng do giá dầu quốc tế tăng khiến nhập khẩu nguyên vật liệu tăng.Trong năm ngoái, đầu tư trực tiếp nước ngoài của người Hàn đạt 66,41 tỷ USD, của người nước ngoài tại Hàn Quốc là 18 tỷ USD. Trong cùng khoảng thời gian này, đầu tư chứng khoán tại nước ngoài của người Hàn đạt 45,64 tỷ USD, của người nước ngoài tại Hàn Quốc đạt 20,25 tỷ USD.