Photo : YONHAP News

Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ đưa tin Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ phụ trách an ninh quốc gia Matthew Olsen phát biểu tại một buổi thảo luận do Viện nghiên cứu Hoover (Mỹ) tổ chức vào ngày 20/6 cho biết Washington đã ngăn chặn được Bắc Triều Tiên sử dụng hơn 100 triệu USD tiền ảo đánh cắp trái phép trên mạng vào việc hỗ trợ chương trình phát triển tên lửa.Những nỗ lực ngăn chặn của Chính phủ Mỹ tập trung nhắm vào tin tặc miền Bắc đã ăn cắp hàng trăm triệu USD và cả những lao động công nghệ thông tin (IT) của nước này lợi dụng nền tảng trực tuyến để thu lợi bất chính. Chính phủ Mỹ đã ngăn không cho Bình Nhưỡng tiếp cận nguồn tiền ảo đánh cắp này bằng các lệnh cấm vận, đóng băng tài sản.Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ cho biết nước này đã lập ra một bộ phận chuyên trách về an ninh mạng nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công mạng của Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Nga và Iran.Quan chức này chỉ ra rằng mối uy hiếp an ninh mạng nhắm vào Washington đang gia tăng một cách đáng kinh ngạc, quy mô ngày một lớn và thủ thuật tinh vi hơn rất nhiều so với trước. Qua đây, Trợ lý Bộ trưởng Mỹ chỉ ra 4 quốc gia nói trên chính là những quốc gia đang đe dọa an ninh mạng của Mỹ. Những quốc gia này đang đánh cắp công nghệ nhạy cảm, bí mật kinh doanh, tài sản trí tuệ và thông tin cá nhân, đặt hạ tầng quan trọng của Mỹ vào nguy hiểm.Đặc biệt, Bắc Triều Tiên đang chuyển hướng quan tâm sang các hoạt động an ninh mạng trái phép, nhằm đánh cắp tiền và công nghệ cần thiết phục vụ cho dã tâm quân sự và các chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt của nước này.