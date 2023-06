Quỹ Richard Nixon công bố tài liệu về quan hệ Hàn-Mỹ cách đây 70 năm

Photo : YONHAP News

Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Los Angeles và Quỹ Richard Nixon ngày 20/6 (giờ địa phương) đã đồng tổ chức sự kiện kỷ niệm 70 năm quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ tại Thư viện bảo tàng Richard Nixon. Trong đó Quỹ Richard Nixon và Cục Lưu trữ quốc gia Mỹ đã công bố ba tài liệu thể hiện mối quan hệ Hàn-Mỹ vào thời điểm năm 1953.Một trong số đó là bản gốc của "The Rhee Plan", kế hoạch tái thiết Hàn Quốc do cựu Tổng thống Rhee Syng-man lập ra năm 1953 sau chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Tài liệu này dài 13 trang, trong đó có nội dung là lập ra Tổng công ty tài chính tái thiết Hàn Quốc (KRFC) bằng nguồn vốn 250 triệu USD của Mỹ, để tái thiết toàn diện doanh nghiệp và ngành công nghiệp của Hàn Quốc.Kế hoạch này đề ra phương án là cho các doanh nghiệp Hàn Quốc mới thành lập vay vốn trung và dài hạn thông qua KRFC để bồi dưỡng ngành công nghiệp; hay để doanh nghiệp Mỹ sở hữu một phần cổ phiếu của doanh nghiệp Hàn Quốc mới thành lập và dẫn dắt quá trình kinh doanh.Một quan chức thuộc Quỹ Richard Nixon giới thiệu tài liệu này có nội dung về phương án tái thiết doanh nghiệp nhỏ và ngành tiểu thủ công nghiệp của Hàn Quốc, hồi phục nền kinh tế và phương án hợp tác với quốc gia khác.Một tài liệu khác được công bố lần này là bảng lịch trình chi tiết tới từng phút trong chuyến thăm Hàn Quốc của ông Richard Nixon quá cố, trên cương vị là Phó Tổng thống Mỹ vào tháng 11 năm 1953 và ra tuyên bố chính thức khi đó. Chuyến thăm của ông Nixon được diễn ra ngay sau khi hai nước Hàn Quốc và Mỹ ký kết Hiệp ước phòng thủ lẫn nhau vào tháng 10 cùng năm, nền tảng pháp lý cho mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ kéo dài 70 năm qua.Trong văn kiện này còn gồm các nội dung mà Phó Tổng thống Nixon sẽ trình bày với Tổng thống và người dân Hàn Quốc về lý do ông tới thăm Seoul cũng như phương án quan hệ song phương thời gian tới. Quỹ Nixon đã công bố bản gốc của tài liệu này mà trước đây chưa hề được đăng trên các tạp chí hay tài liệu học thuật nào.Sự kiện kỷ niệm nói trên được tổ chức với chủ đề: "Quá khứ, hiện tại và tương lai quan hệ Hàn-Mỹ". Nhân sự kiện này, 55 thanh niên của hai nước đã cùng tổ chức lễ trưởng thành theo cách truyền thống Hàn Quốc, gửi lời cảm ơn tới 5 cựu chiến binh Mỹ từng tham gia chiến đấu trong chiến tranh Triều Tiên.Một thanh niên Mỹ tham gia lễ trưởng thành kêu gọi tất cả thanh niên hai nước Hàn-Mỹ ngày hôm nay cùng gìn giữ một cách vững chắc hơn nữa mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đã kéo dài suốt 70 năm qua.